樂音傳愛 不老樂手台南柳營奇美醫院療癒演出

「橋下國樂團」最高齡團員89歲林茂榮，參與關懷演出。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕迎接母親節，台南柳營奇美醫院今天（7日）在一樓大廳邀請嘉義水上鄉「橋下國樂團」演出，樂團成員平均約70歲，最高齡是89歲林茂榮，現場以傳統樂器演奏「阿母的手」開場，接連數首悠揚的樂曲帶來溫暖與療癒的力量，吸引民眾與家屬駐足聆聽，現場氣氛熱絡。

柳營奇美醫院院長周偉倪表示，打造友善醫療環境，再度邀請橋下國樂團演出別具意義，因樂團成員平均年齡約70歲，不少人也有身心障礙或慢性病痛的挑戰，但他們卻未因此停下腳步，以音樂交流彼此陪伴，展現「健康老化」的精神，樂音傳愛也為民眾帶來療癒。

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「橋下國樂團」以傳統樂器演奏，在柳營奇美醫院演出吸引民眾聆賞。（記者楊金城攝）

橋下國樂團在2009年成立，因在橋下練習而得名，團長賴錦源說，團員多為退休長者，在音樂中找到生活重心與生命價值，不老樂手們希望以樂聲鼓勵更多病友勇敢面對人生挑戰，並期許持續攜手演奏，實現「演奏到千歲」的共同願望。

在演奏外，活動結合癌症篩檢與器官捐贈宣導，鼓勵符合資格者定期檢查，落實「早期發現、早期治療」的健康理念。

周偉倪說，醫療不僅是疾病的治療，更是對人心的照顧，醫院未來將持續推動多元人文關懷活動，深化與社區的連結，讓醫療場域不只是看診治病的地方，並成為傳遞關懷、陪伴與希望的重要據點。

柳營奇美醫院院長周偉倪（前左）感謝橋下國樂團的關懷演出。（記者楊金城攝）

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