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健康網》CNN創辦人泰德透納辭世 曾罹路易氏體失智 4症狀要警覺

2026/05/07 13:01

CNN創辦人泰德透納6日辭世，享壽87歲。（美聯社檔案照）

CNN創辦人泰德透納6日辭世，享壽87歲。（美聯社檔案照）

〔健康頻道／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）、特立獨行美國電視新聞人兼慈善家泰德透納（Ted Turner），6日在家人的陪伴下辭世，享壽87歲，他曾於2018年確診路易氏體失智。草屯療養院衛教資料指出，路易氏體失智症和巴金森氏失智症臨床表現症狀類似，包括認知功能障礙、行為異常、自律神經症狀，與巴金森氏症候群。在各類失智症中最易出現精神行為症狀與暴力行為，也易因視覺退化更常有跌倒意外。

透納出生於俄亥俄州，他創立24小時不間斷播新聞的電視頻道CNN，為電視新聞帶來革命性風潮，過去透納曾表示，自己早在2018年就確診路易氏體失智。

草屯療養院衛教資料表示，台灣65歲以上老年人失智症的發生率為4.97%，而路易氏體失智症僅次於阿茲海默氏失智症，佔失智症病人約10-35%，為第二常見的神經退化性失智症。同時，在各類失智症中最易出現精神行為症狀，與容易誘發暴力行為的診斷，病人因視覺退化影響日常行走，較其他型失智症更容易發生跌倒意外，故其跌倒發生率為其他類失智症之3.6倍。

路易氏體失智症診斷標準

路易氏體失智症和巴金森氏失智症臨床表現症狀類似，包括認知功能障礙、行為異常、自律神經症狀和巴金森氏症候群。主要鑑別方式以一年時間作為判斷，臨床上先出現錐體外徑症狀，一年內若出現失智症，則診斷為路易氏體失智症；出現錐體外徑症狀後，超過一年以上出現失智症，則診斷為巴金森氏失智症。因此，這兩症有3項特點：

●快速動眼期睡眠行為障礙。

●嚴重的抗精神藥物敏感。

●基底核之多巴胺載體影像吸收降低等。

典型的路易氏體失智症之診斷基準包括認知變化和超過以上3大症狀中的2個症狀，則可診斷為可能的路易氏體失智症。

臨床表徵

在認知能力的表現上，路易氏體失智症病人會有明顯的認知功能減退，會伴隨著記憶力喪失，但並不像阿茲海默症這麼嚴重；但，相對地，在空間辨識力上的表現較差，而反應、動作和步伐的退化情形，也都會比阿茲海默症來得嚴重；病情較差的時候，可能會出現明顯的混亂或嗜睡，而且行動變得困難；在幻覺部分，路易氏體失智症的視幻覺則是栩栩如生反覆出現，可以被確切詳細地描述，阿茲海默症的幻覺是呈現過去片段回憶，故，路易氏體失智症更需要接受機構化的照顧。

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