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健康網》郵輪漢他疫情釀3死 驗出「人傳人」病毒 羅一鈞：心肺重症恐致命

2026/05/07 14:02

荷蘭郵輪「洪迪亞斯號」傳出爆發漢他病毒疫情，導致3人死亡。南非衛生部確認，發病乘客感染的是可人傳人的安地斯病毒。（法新社）

荷蘭郵輪「洪迪亞斯號」傳出爆發漢他病毒疫情，導致3人死亡。南非衛生部確認，發病乘客感染的是可人傳人的安地斯病毒。（法新社）

〔健康頻道／綜合報導〕荷蘭郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）傳出爆發漢他病毒疫情，導致3人死亡。南非衛生部確認，2名從船上發病並送醫的乘客，感染的是可人傳人的「安地斯病毒」（Andes virus）。衛生福利部疾病管制署署長羅一鈞表示，安地斯病毒除可鼠傳人，也具有人傳人能力，可引起肺炎、心肺重症甚至死亡。不過，他指出，安地斯病毒主要宿主長尾稻鼠僅分布於南美洲部分地區，且台灣從未驗出過該病毒，會持續監控並已組成專案小組因應。

驗出「可人傳人」病毒

羅一鈞於臉書粉專發文表示，安地斯病毒除了鼠傳人，也具有人傳人能力，感染後，一般2-4週才發病，可引起肺炎、心肺重症甚至死亡（死亡率30-40%），這也可以解釋這起郵輪事件為何罹病個案數仍在增加、病情也比較嚴重。

動物宿主僅分布南美洲

羅一鈞說明，安地斯病毒僅在南美洲（主要是智利和阿根廷）流行，是因為病毒的動物宿主「長尾稻鼠」僅分布於南美洲南緯30度到51度地區，迄今僅少數旅客從南美返回歐美後發病確診，這起郵輪事件很可能是首度出現南美以外的群聚，但也應該是和郵輪上長期密切接觸、活動空間侷限，也較多長輩或慢性病患者有關，是鼠或人把病毒帶上船還有待調查，世衛已評估全球擴散風險很低。

羅一鈞進一步表示，台灣歷年來無論本土或境外移入的漢他病毒都是嚴重度較低、死亡率較低的「漢城病毒」，從未驗出過安地斯病毒，過去境外移入的個案僅2例，從未有南美洲境外移入。

他強調，亞洲不是長尾稻鼠的分布地區，因此不用擔憂安地斯病毒會從本地老鼠傳人，至於從南美洲境外移入威脅，會持續嚴密監測、加強旅遊宣導（至南美勿接觸鼠類），民眾可放心。

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