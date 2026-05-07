自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

北醫附醫設「復健機器人治療基金」 畢書盡盼幫孩子走得更遠

2026/05/07 12:18

畢書盡擔任北醫附醫「復健機器人治療基金」的公益大使，呼籲大眾多一點支持，讓孩子的人生多走更遠的一步。（記者林志怡攝）

畢書盡擔任北醫附醫「復健機器人治療基金」的公益大使，呼籲大眾多一點支持，讓孩子的人生多走更遠的一步。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕邁出腳步向前走對多數人來說再自然不過，但對腦性麻痺、肢體障礙的孩童來說，邁出每一步都難如登月。北醫附醫透過復健機器人幫助孩子找回行走能力，並設立「復健機器人治療基金」，盼幫助家庭分擔長期且昂貴的復健費用，藝人畢書盡也擔任公益大使，呼籲大眾給予支持，讓孩子的治療不中斷。

復健機器人機器本身相當昂貴，且需要有治療師一步一步引導孩子復健。（記者林志怡攝）

復健機器人機器本身相當昂貴，且需要有治療師一步一步引導孩子復健。（記者林志怡攝）

今年11歲的佳悅因出生時缺氧，引發中重度腦性麻痺，從小面臨肢體僵硬、行動困難，雖從10個月大時就開始復健，卻遲遲沒有明顯進步，佳悅媽媽坦言，這段過程中一度感到很氣餒，不知道是否該讓孩子繼續復健。

然而，去年在其他病友介紹下，佳悅一家接觸到北醫附醫的復健機器人計畫。佳悅媽媽說，改用機器人復健後，佳悅進步非常多，從以前只能以小碎步前進，到現在已經可以把腳抬高、用腳跟踩地，日常生活中也可以穩定站立，幫助佳悅穿褲子時，不會因為要支撐佳悅的身體而費很大的力氣。

佳悅則笑說，來到北醫附醫復健後，引導她復健的老師很有趣，每次復健都很開心，她也期待每一次的復健課程。不過，佳悅媽媽提到，由於機器人復健屬於自費項目，因此每一次課程就要花費數千元，一個月大約就要花費萬元以上，想要讓孩子長期復健，對於家庭經濟有很大的壓力。

復健機器人機器本身相當昂貴，且需要有治療師一步一步引導孩子復健。（記者林志怡攝）

復健機器人機器本身相當昂貴，且需要有治療師一步一步引導孩子復健。（記者林志怡攝）

北醫附醫復健醫學部主治醫師曾頌惠說，北醫附醫12年前引進復健機器人系統，不只效果優於傳統復健，即使是不預期進步的情況下，孩子經過訓練後也出現了進步，但礙於機器本身相當昂貴，許多家長雖有意嘗試，卻難以負擔面對長期且高昂的自費費用。

曾頌惠說，台灣每1000人中，就有1人面臨類似佳悅的情況，為幫助更多有需要的孩子接受治療，北醫團隊展開募款活動、設立「復健機器人治療基金」，期盼在各界支持下，長期、穩定的提供18歲以下腦性麻痺、動作障礙孩童補助。

北醫附醫復健機器人計畫幫助佳悅慢慢重建行走能力。（記者林志怡攝）

北醫附醫復健機器人計畫幫助佳悅慢慢重建行走能力。（記者林志怡攝）

「這些孩子並不脆弱，他們反而比很多大人都更堅強」，本次擔任公益大使、參與公益影片拍攝的藝人畢書盡說，林炳存導演這次無償投入拍攝，而他過去就與林炳存一直保持聯繫，因此受邀擔任這次的公益大使，在拍攝現場也看見孩子如何為走出對於一般人來說理所當然的一步，反覆練習、從不放棄。

畢書盡提到，跟佳悅聊天的過程中，他最印象深刻的是佳悅提到自己想開飛機，他也真心希望有一天佳悅可以實現他的夢想，希望社會大眾多關注這些孩童的復健需求，只要大家願意給多一點支持，就有機會讓孩子的人生，多走更遠的一步。

佳悅笑說，來到北醫附醫復健後，引導她復健的老師（治療師）很有趣，每次復健都很開心，她也期待每一次的復健課程。（記者林志怡攝）

佳悅笑說，來到北醫附醫復健後，引導她復健的老師（治療師）很有趣，每次復健都很開心，她也期待每一次的復健課程。（記者林志怡攝）

畢書盡（右）說，跟佳悅聊天的過程中，他最印象深刻的是佳悅提到自己想開飛機，他也希望佳悅的夢想有一天能實現。（記者林志怡攝）

畢書盡（右）說，跟佳悅聊天的過程中，他最印象深刻的是佳悅提到自己想開飛機，他也希望佳悅的夢想有一天能實現。（記者林志怡攝）

佳悅在北醫附醫復健後慢慢進步，曾數度跟學校老師分享「我能走好遠了」。（記者林志怡攝）

佳悅在北醫附醫復健後慢慢進步，曾數度跟學校老師分享「我能走好遠了」。（記者林志怡攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中