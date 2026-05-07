北醫附醫設「復健機器人治療基金」 畢書盡盼幫孩子走得更遠

畢書盡擔任北醫附醫「復健機器人治療基金」的公益大使，呼籲大眾多一點支持，讓孩子的人生多走更遠的一步。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕邁出腳步向前走對多數人來說再自然不過，但對腦性麻痺、肢體障礙的孩童來說，邁出每一步都難如登月。北醫附醫透過復健機器人幫助孩子找回行走能力，並設立「復健機器人治療基金」，盼幫助家庭分擔長期且昂貴的復健費用，藝人畢書盡也擔任公益大使，呼籲大眾給予支持，讓孩子的治療不中斷。

復健機器人機器本身相當昂貴，且需要有治療師一步一步引導孩子復健。（記者林志怡攝）

今年11歲的佳悅因出生時缺氧，引發中重度腦性麻痺，從小面臨肢體僵硬、行動困難，雖從10個月大時就開始復健，卻遲遲沒有明顯進步，佳悅媽媽坦言，這段過程中一度感到很氣餒，不知道是否該讓孩子繼續復健。

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然而，去年在其他病友介紹下，佳悅一家接觸到北醫附醫的復健機器人計畫。佳悅媽媽說，改用機器人復健後，佳悅進步非常多，從以前只能以小碎步前進，到現在已經可以把腳抬高、用腳跟踩地，日常生活中也可以穩定站立，幫助佳悅穿褲子時，不會因為要支撐佳悅的身體而費很大的力氣。

佳悅則笑說，來到北醫附醫復健後，引導她復健的老師很有趣，每次復健都很開心，她也期待每一次的復健課程。不過，佳悅媽媽提到，由於機器人復健屬於自費項目，因此每一次課程就要花費數千元，一個月大約就要花費萬元以上，想要讓孩子長期復健，對於家庭經濟有很大的壓力。

復健機器人機器本身相當昂貴，且需要有治療師一步一步引導孩子復健。（記者林志怡攝）

北醫附醫復健醫學部主治醫師曾頌惠說，北醫附醫12年前引進復健機器人系統，不只效果優於傳統復健，即使是不預期進步的情況下，孩子經過訓練後也出現了進步，但礙於機器本身相當昂貴，許多家長雖有意嘗試，卻難以負擔面對長期且高昂的自費費用。

曾頌惠說，台灣每1000人中，就有1人面臨類似佳悅的情況，為幫助更多有需要的孩子接受治療，北醫團隊展開募款活動、設立「復健機器人治療基金」，期盼在各界支持下，長期、穩定的提供18歲以下腦性麻痺、動作障礙孩童補助。

北醫附醫復健機器人計畫幫助佳悅慢慢重建行走能力。（記者林志怡攝）

「這些孩子並不脆弱，他們反而比很多大人都更堅強」，本次擔任公益大使、參與公益影片拍攝的藝人畢書盡說，林炳存導演這次無償投入拍攝，而他過去就與林炳存一直保持聯繫，因此受邀擔任這次的公益大使，在拍攝現場也看見孩子如何為走出對於一般人來說理所當然的一步，反覆練習、從不放棄。

畢書盡提到，跟佳悅聊天的過程中，他最印象深刻的是佳悅提到自己想開飛機，他也真心希望有一天佳悅可以實現他的夢想，希望社會大眾多關注這些孩童的復健需求，只要大家願意給多一點支持，就有機會讓孩子的人生，多走更遠的一步。

佳悅笑說，來到北醫附醫復健後，引導她復健的老師（治療師）很有趣，每次復健都很開心，她也期待每一次的復健課程。（記者林志怡攝）

畢書盡（右）說，跟佳悅聊天的過程中，他最印象深刻的是佳悅提到自己想開飛機，他也希望佳悅的夢想有一天能實現。（記者林志怡攝）

佳悅在北醫附醫復健後慢慢進步，曾數度跟學校老師分享「我能走好遠了」。（記者林志怡攝）

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