母親節圓夢 桃園醫院助高齡婦喜迎新生命

鍾小姐分享成功懷孕產子的歷程。（記者鄭淑婷攝）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕衛生福利部桃園醫院今（7）日舉辦「母親節圓夢，部桃助高齡婦喜迎新生」記者會，分享高齡不孕婦女成功懷孕產子的溫馨故事，邀請成功迎接新生命的家庭帶著寶寶「回娘家」，並準備蛋糕提前慶祝寶寶滿月與母親節，現場洋溢幸福與感動氣氛。

42歲的鍾小姐多年來因不孕問題求診，來到桃園醫院婦產科生殖醫學中心後，進一步檢查發現除有排卵異常外，同時患有糖尿病與多發性子宮肌瘤，長期月經異常，身體也時常感到疲憊虛弱，讓她一度對懷孕失去信心。

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婦產科生殖醫學中心團隊評估後，並未急著直接進入試管療程，而是先從改善身體健康著手，由營養師協助飲食調整、安排規律運動及睡眠改善，並透過壓力調適，逐步改善代謝與身體狀況，鍾小姐也積極配合醫療團隊建議，努力半年後，原本容易疲倦、精神不濟的狀況逐漸改善，血糖控制也越來越穩定。

在身體狀況調整後，醫療團隊進一步安排備孕及試管療程，歷經約3個月準備終於成功懷孕，今年4月7日平安產下2950公克健康男嬰，且產後恢復良好，原本異常的血糖也恢復正常，讓她直呼「像重新活過一次」。

桃園醫院7日邀請成功迎接新生命的家庭帶著寶寶「回娘家」，並分享高齡不孕婦女成功懷孕產子的溫馨故事。（記者鄭淑婷攝）

鍾小姐抱著寶寶分享一路走來的心情，她說，過去因多年不孕，加上身體狀況不好，曾經懷疑自己是不是沒有機會當媽媽，「每次看到別人的孩子，心裡都很羨慕、也很難過」，也坦言，治療過程中最辛苦的不是打針，而是心理壓力與對未來的不確定，但桃園醫院醫療團隊一路陪伴、鼓勵她，讓她慢慢找回希望。

她笑說，現在每天忙著照顧寶寶，常常睡不飽，但看到孩子平安健康，就覺得一切都值得，「以前總覺得身體很累，現在抱著孩子，反而覺得自己充滿力量」，很感謝先生一路的支持，也謝謝醫療團隊沒有放棄她，讓她在42歲這年終於完成當媽媽的夢想。

現場另有3對曾於桃園醫院接受生殖治療成功懷孕的爸爸媽媽，帶著孩子「回娘家」，一起切蛋糕同慶。

桃園醫院婦產科生殖醫學中心醫師劉政賢表示，高齡不孕症患者常伴隨代謝異常、肥胖、多囊性卵巢症候群，甚至是糖尿病等問題，因此孕前健康調整相當重要，許多人以為不孕治療只有試管嬰兒，其實更重要的是先改善整體健康狀態，包括飲食控制、規律運動、睡眠品質及壓力管理，當身體條件改善後，再搭配適當的生殖醫療介入，成功懷孕的機會將大幅提升，而生殖醫學團隊希望協助的不只是「成功懷孕」，更是讓媽媽以更健康的狀態迎接新生命。

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