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健康 > 名人健康事

健康網》蕭芳芳受失聰所苦 國健署揭高危險群、聽損3大警訊

2026/05/07 11:38

79歲的蕭芳芳風采依舊。（資料照，圖片翻攝自林鄭月娥臉書影片截圖）

79歲的蕭芳芳風采依舊。（資料照，圖片翻攝自林鄭月娥臉書影片截圖）

〔健康頻道／綜合報導〕港星蕭芳芳日前驚喜現身電影《撞到正》4K數碼修復版全球首映禮，79歲的她風采依舊，亦談到父親還遺傳「聾耳朵」給她，目前外出時會自備手寫板與朋友溝通。根據國健署衛教資料指出，聽力損失高危險群常見高危險因子包括：有聽障家族史、孕期前3個月感染德國麻疹或其他病毒、早產、缺氧等，並呼籲出生3個月內新生兒要進行聽力篩檢，新手父母如發現家中3-4歲孩子有語言落後、講話不清楚或常聽不到呼喚，應提高警覺並及早就醫。

港星蕭芳芳在1995年和1996年，以電影《女人四十》、《虎度門》蟬聯2屆金馬獎最佳女主角獎，她談及雙耳失聰經歷，蕭芳芳表示早在2歲時左耳聽覺已莫名其妙出現問題，當時蕭媽媽察覺女兒對叫喚毫無反應，長年只能單靠右耳接收聲音，後來右耳功能也退化。2000年後，蕭芳芳開始飽受嚴重耳鳴困擾，如外出時也會自備手寫板與友人溝通。

新生兒聽力篩檢1316原則

國健署衛教資料表示，新生兒聽力篩檢是預防勝於治療的最佳實踐，父母可多運用本國籍出生3個月內新生兒聽力篩檢服務，守護新生兒的聽力，務必掌握「1316原則」：新生兒「出生1個月內」完成篩檢、「3個月內」診斷是否有聽損、「確診後1個月內」選配合適輔具、「6個月內」接受聽語療育。若是錯過黃金時期，則可能造成語言發展遲緩、學習困難，甚至影響情緒與社交。

國健署提醒，若屬聽力損失高危險群，更應該重視新生兒聽力篩檢與確診。常見高危險因子包括：有聽障家族史、孕期前3個月感染德國麻疹或其他病毒、使用耳毒性藥物、出生體重小於1500克、早產、缺氧、曾住過加護病房、細菌性腦膜炎，或頭頸部先天畸形（如小耳症）等。目前全國總共有260家醫療院所提供新生兒聽力篩檢服務，其中66家同時提供新生兒聽力確診服務。

國健署強調，需注意的是，孩子通過新生兒聽力篩檢不代表日後聽力發展一生無虞，孩子仍可能因遲發性聽損、中耳炎、外傷、腦膜炎或藥物使用而影響聽力。如發現家中3至4歲孩子有語言落後、講話不清楚或常聽不到呼喚，應提高警覺並及早就醫，尋求耳鼻喉科醫師確認是否有聽力問題，避免錯失學習語言的關鍵期。

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