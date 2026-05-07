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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

試管嬰兒植越多越容易中？ 國健署曝數據：1顆胚胎活產率反更高

2026/05/07 11:12

國健署指出，單一胚胎植入是符合國際趨勢與降低母嬰健康風險的有效方法；示意圖。（圖擷取自shuttestock）

國健署指出，單一胚胎植入是符合國際趨勢與降低母嬰健康風險的有效方法；示意圖。（圖擷取自shuttestock）

〔記者羅碧／台北報導〕不少接受試管嬰兒療程的不孕夫妻認為，一次植入愈多胚胎，成功懷孕機率愈高，甚至期待能「一次生兩個」，但國民健康署指出，根據國內人工生殖統計，植入1個胚胎的活產率反而高於植入2個以上胚胎，且多胚胎植入將大幅提高多胞胎妊娠風險，恐增加孕婦與新生兒併發症，因此目前補助政策已朝鼓勵「單一胚胎植入」方向推動。

國健署指出，人工生殖技術雖協助許多不孕夫妻圓夢，但部分民眾仍誤以為「放愈多顆愈容易成功」。根據2023年本國籍不孕夫妻使用配偶精卵人工生殖統計，植入1個胚胎的活產率為36.9%，但植入2個、3個及4個胚胎的活產率，分別為29.3%、23.9%及22.2%，並未因植入更多胚胎而提高。

國健署進一步分析，雖然活產率仍會受到年齡、身體狀況與胚胎品質等因素影響，但2019年至2023年間資料顯示，36歲至37歲女性植入1個或2個胚胎的活產率相近，約落在39%至40%間，顯示增加胚胎數量不一定能有效提升成功率。

多胚胎植入卻可能提高健康風險。國健署表示，2023年本國籍不孕夫妻使用配偶精卵人工生殖活產週期中，植入1個胚胎且成功活產者，僅1.5%生下多胞胎；但若植入2個以上胚胎後活產，至少有27.0%會生下多胞胎。多胞胎妊娠容易增加妊娠高血壓、妊娠糖尿病等孕期併發症風險，胎兒也較容易出現早產、低出生體重等問題，因此目前國際趨勢多鼓勵採單一胚胎植入策略，以兼顧成功率與母嬰安全。

目前人工生殖法規定，一次最多不得植入超過4個胚胎；而現行「不孕症試管嬰兒補助3.0方案」也針對胚胎植入數訂有規範，受補助妻子未滿38歲者，每次僅可植入1個胚胎；38歲以上未滿45歲者，每次可植入1至2個胚胎。

國健署表示，截至2025年底，接受試管嬰兒補助且成功活產的寶寶中，有76.3%為足月兒、77.5%為足重兒，相較2020年整體64.8%足月、66.4%足重，分別增加17.7%與16.7%，顯示推動單一胚胎植入後，有助提升人工生殖寶寶健康狀況。

國健署長沈靜芬表示，單一胚胎植入已是國際趨勢，也是降低母嬰健康風險的有效方式，政府透過試管嬰兒補助，不僅希望減輕不孕夫妻經濟負擔，也希望在兼顧成功率與安全性的前提下，打造更安全、有保障的生育支持環境。

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