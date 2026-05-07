「細胞變性」不是癌症宣判 醫：多數屬輕度變化

子宮頸抹片檢查報告寫的「細胞變性」，代表的是子宮頸細胞出現變化，但並不等同於癌症，民眾不需要過度恐慌；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕不少女性收到子宮頸抹片檢查報告後，看到「細胞變性」幾個字時，第一時間往往相當緊張，擔心是否與癌症有關。對此，聯安診所健康管理中心主任洪育忠醫師表示，「細胞變性」代表的是子宮頸細胞出現變化，並不等同於癌症，民眾不需要過度恐慌；根據近3年健檢資料，抹片篩檢出現細胞變性的個案中，超過9成屬於輕度變化（CIN1），多半仍在早期階段。

洪育忠指出，當婦科檢查報告出現陌生醫學名詞時，許多人容易陷入焦慮，但「細胞變性」並不是癌症宣判，而是提醒應進一步追蹤與評估。子宮頸細胞變性會依異常程度分級，其中輕度細胞變性（CIN1）雖有機會自行恢復，但仍須定期追蹤；中度細胞變性（CIN2）代表細胞變化較明顯，需密切觀察並評估是否進一步處理；重度細胞變性（CIN3）則屬癌前病變，須積極治療。

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他強調，細胞變性分級的重點，不在於判定是否罹癌，而是協助醫師及早介入與進行風險管理。與其因報告異常而反覆不安，不如依照醫囑完成後續檢查與追蹤，更有助掌握身體變化。

洪育忠表示，子宮頸細胞變化常與人類乳突病毒（HPV）感染有關。HPV感染相當常見，多數人一生中都有機會接觸，且大部分會在一段時間內由免疫系統自行清除；真正需要注意的是高風險型HPV持續感染，當病毒長期存在，較容易對子宮頸造成影響，使細胞逐步產生變化。

他建議，除了傳統子宮頸抹片外，也可搭配薄層抹片與HPV基因檢測，提升採樣與判讀品質，同時掌握細胞變化與病毒型別，讓整體評估更完整。

洪育忠提醒，相較於單次檢查結果，更重要的是定期篩檢與持續追蹤。建議至少連續3年定期檢查，有助提高異常細胞的早期發現率，讓健康檢查真正發揮「早期發現、及早處理」的預防醫學價值。

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