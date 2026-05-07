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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

桃園6旬男家中OHCA 桃消提前啟動葉克膜與死神拔河

2026/05/07 10:34

桃園市64歲男子突然在家中OHCA，桃園分隊提前啟動葉克膜與死神拔河，替患者爭取黃金救援時間。（桃園分隊提供）

桃園市64歲男子突然在家中OHCA，桃園分隊提前啟動葉克膜與死神拔河，替患者爭取黃金救援時間。（桃園分隊提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市政府消防局第一大隊桃園分隊，近日獲報62歲男性患者在家中突然倒地失去意識，救護人員抵達後發現患者已呈現OHCA到院前心肺功能停止，立即啟動急救處置，並再到院前提前啟動葉克膜機制，讓急救及到院後處置無縫接軌，在1小時內就完成葉克膜裝置，患者恢復生命跡象，目前在醫院治療中。

救護人員表示，到達救護現場後，經評估患者已呈OHCA狀態，立即展開高品質心肺復甦術，並使用AED自動體外心臟電擊器急救，救護過程患者持續呈現心室顫動致命性心律不整，現場及救護車總計實施電擊12次並給予急救藥物。

救護人員表示，急救過程同時是運用與林口長庚醫院合作的NFC近場通訊技術進行即時連線，大幅縮短與醫院端通訊與決策時間，於到院前成功啟動葉克膜機制，並完成銜接及相關準備，患者送達醫院後由醫療團隊接手搶救，並於1小時內順利完成葉克膜裝置，為患者爭取黃金救援時間。

桃園分隊長江宗晏表示，此趟救護案件透過NFC技術整合院前與醫院端資訊流程，讓啟動決策更加即時順暢，成功完成院前葉克膜啟動。

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