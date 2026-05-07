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健康 > 杏林動態

台中市和平警分局員警簡皇銘 33年來捐血不輟獲衛福部及捐血中心表揚

2026/05/07 10:33

台中警察局和平分局警員簡皇銘，挽袖捐血長達33年。（民眾提供）

台中警察局和平分局警員簡皇銘，挽袖捐血長達33年。（民眾提供）

〔記者歐素美／台中報導〕台中警察局和平分局警員簡皇銘，在日夜輪班的作息中，堅持挽袖捐血長達33年，累計分離式捐血次數達342次，榮獲衛生福利部榮譽獎狀及台中捐血中心公開表揚，展現警察人員無私奉獻的大愛。

警察勤務常日夜顛倒，時間極不固定，但簡皇銘深知「醫療用血不能等」，仍堅持嚴格控管自身健康與飲食，以符合分離式捐血嚴苛的標準與較長的耗時。以超越常人的毅力，33年來每次坐上捐血椅，都是他在繁忙勤務外，對生命的堅定承諾。

簡皇銘表示，警察的工作是保護人民，捐血則是另一種救人的方式！只要身體狀況允許，他會持續捐血，強調能以自身的血液回饋社會，幫助急需救援的陌生生命，是他這33年來持續堅持的最大動力。

和平警分局長賴俊堯表示，同仁在日夜輪班、身心高壓的環境下，仍能保持如此堅定的奉獻精神，十分難能可貴，警察同仁也常在警察節當日，以捐血的方式來慶祝屬於警察的節日，藉此也鼓勵更多民眾踴躍捐血，讓每一袋熱血，都能成為點亮他人生命的光芒。

台中警察局和平分局警員簡皇銘，挽袖捐血長達33年，累計分離式捐血次數達342次，獲衛生福利部榮譽獎狀。（民眾提供）

台中警察局和平分局警員簡皇銘，挽袖捐血長達33年，累計分離式捐血次數達342次，獲衛生福利部榮譽獎狀。（民眾提供）

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