自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

有如掛著牛睪丸！7旬婦「下面那一包」掛體外15年 醫：半數女性可能發生

2026/05/07 09:56

李綜合醫院泌尿科醫師黃品叡說，患者尿液逆流發燒是子宮脫垂引起。（記者張軒哲攝）

李綜合醫院泌尿科醫師黃品叡說，患者尿液逆流發燒是子宮脫垂引起。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕台中一名70多歲的婦人，日前因尿液逆流引起腎臟炎而發燒就醫，醫師檢查時驚見，起因竟是子宮脫垂把膀胱拉出來造成，導致每次尿尿都解不乾淨，甚至讓尿液逆流，進一步追問，患者子宮脫垂時間長達15年，平時子宮垂在下腹部，走路摩擦不舒服，有如「牛睪丸下垂」，最後手術將子宮拿掉，由於50歲以上的婦人約有一半比例有此症狀，母親節前夕，醫師提醒要注意。

李綜合醫院泌尿科醫師黃品叡表示，婦人因不斷反覆發燒而住院，赫然發現婦人尿液回流引起發燒的原因是子宮脫垂，而且膀胱也被拉出來近5公分。黃品叡說，為了解決婦人困擾，在台中榮總泌尿部部長李建儀主刀下，一起協助為患者進行全子宮切除手術與骨本體重建，同時把掉出來的膀胱進行復位。

黃品叡表示，掛在婦人體外長達15年的子宮切除後，膀胱也回到正確位置，術後婦人還覺得怪怪的，反問醫師「我下面那一包怎麼不見了？」認為原本術前有垂吊物的感覺比較好，經過解釋，婦人才恍然大悟，回診後也慢慢覺得，現在比較輕鬆自在。

婦人子宮脫垂嚴重脫出陰道，導致皮膚被磨破。（記者張軒哲攝）

婦人子宮脫垂嚴重脫出陰道，導致皮膚被磨破。（記者張軒哲攝）

黃品叡指出，子宮脫垂是因骨盆底肌肉與韌帶鬆弛，導致子宮下垂至陰道，甚至嚴重到脫出陰道口。一般更年期後雌激素減低，骨盆底組織萎縮退化而薄弱，是中老年婦女常見的疾病，醫學統計，超過50歲以上的婦女約有一半會有此困擾，如果沒有治療，會導致膀胱和尿道位置改變，引發排尿障礙，包括頻尿、尿急、漏尿等，甚至會排尿困難，民眾若症狀嚴重，要儘早就醫檢查。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中