有如掛著牛睪丸！7旬婦「下面那一包」掛體外15年 醫：半數女性可能發生

李綜合醫院泌尿科醫師黃品叡說，患者尿液逆流發燒是子宮脫垂引起。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕台中一名70多歲的婦人，日前因尿液逆流引起腎臟炎而發燒就醫，醫師檢查時驚見，起因竟是子宮脫垂把膀胱拉出來造成，導致每次尿尿都解不乾淨，甚至讓尿液逆流，進一步追問，患者子宮脫垂時間長達15年，平時子宮垂在下腹部，走路摩擦不舒服，有如「牛睪丸下垂」，最後手術將子宮拿掉，由於50歲以上的婦人約有一半比例有此症狀，母親節前夕，醫師提醒要注意。

李綜合醫院泌尿科醫師黃品叡表示，婦人因不斷反覆發燒而住院，赫然發現婦人尿液回流引起發燒的原因是子宮脫垂，而且膀胱也被拉出來近5公分。黃品叡說，為了解決婦人困擾，在台中榮總泌尿部部長李建儀主刀下，一起協助為患者進行全子宮切除手術與骨本體重建，同時把掉出來的膀胱進行復位。

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黃品叡表示，掛在婦人體外長達15年的子宮切除後，膀胱也回到正確位置，術後婦人還覺得怪怪的，反問醫師「我下面那一包怎麼不見了？」認為原本術前有垂吊物的感覺比較好，經過解釋，婦人才恍然大悟，回診後也慢慢覺得，現在比較輕鬆自在。

婦人子宮脫垂嚴重脫出陰道，導致皮膚被磨破。（記者張軒哲攝）

黃品叡指出，子宮脫垂是因骨盆底肌肉與韌帶鬆弛，導致子宮下垂至陰道，甚至嚴重到脫出陰道口。一般更年期後雌激素減低，骨盆底組織萎縮退化而薄弱，是中老年婦女常見的疾病，醫學統計，超過50歲以上的婦女約有一半會有此困擾，如果沒有治療，會導致膀胱和尿道位置改變，引發排尿障礙，包括頻尿、尿急、漏尿等，甚至會排尿困難，民眾若症狀嚴重，要儘早就醫檢查。

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