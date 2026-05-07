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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

A肝疫情升溫！年輕人「沒中過反而更危險」 你有保護力嗎？

2026/05/07 09:46

臺大醫院家醫科暨肝病防治學術基金會執行長粘曉菁醫師。（醫師粘曉菁提供）

臺大醫院家醫科暨肝病防治學術基金會執行長粘曉菁醫師。（醫師粘曉菁提供）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣A型肝炎疫情悄悄升溫。根據衛生福利部疾病管制署統計，自2025年3月起病例數攀升，創下近9年新高，其中20至39歲占比高達64.6%，成為這波疫情的主力族群。

「不是越年輕越安全，反而可能更沒有保護力！」臺大醫院家醫科暨肝病防治學術基金會執行長粘曉菁醫師指出，過去環境衛生較差，許多長輩小時候感染過A肝，反而自然獲得終身免疫；但現代年輕人因為「太乾淨」，從未接觸病毒，形成免疫空白，一旦暴露就容易感染。

A肝主要透過「吃進去」傳染，例如受污染的食物或水，但現在傳播型態已稍有改變，與感染者密切接觸、甚至不安全性行為，也可能成為感染途徑。換句話說，風險可能就藏在日常生活之中。

預防關鍵其實很明確：疫苗。A型肝炎疫苗只需打2劑，間隔6個月，第一劑就有95%以上保護力，完整接種可保護20年以上。不過目前並非全面公費，粘曉菁醫師建議年輕族群應主動評估施打。

生活習慣也不能鬆懈。A肝病毒耐低溫、可藏在生食與海鮮中，酒精乾洗手效果有限，最有效仍是勤洗手洗手外加食物煮熟。

雖然A肝不會變成慢性肝炎，但仍可能「回馬槍」，約10～15％急性感染病人半年內症狀復發，甚至約0.3％恐演變為猛爆型肝炎，對高齡或慢性肝病患者尤其危險。

粘曉菁醫師提醒，與其等感染才後悔，不如先抽血確認是否有抗體，必要時補打疫苗，同時搭配定期肝臟檢查。這波疫情提醒我們：看不見的病毒，往往最容易被忽略。

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