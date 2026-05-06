健康網》不健康竟成賣點！日本「背德美食」爆紅 食農專家揭罪惡感才是賣點

日本商品朝「背德美食」行銷，明知不能吃、不該吃，卻還是吃了的那種心理張力。食農專家韋恩指出，這類手法竟業績長紅。（取自「韋恩的食農生活」臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕披薩漢堡等高熱量垃圾食物、大份量肉料理現在在日本成為另類流行。食農專家韋恩指出，這類誇張又不健康的食物，日本有個詞叫「背德美食」（ギルティグルメ），指的是明知不該吃、卻還是吃了的那種心理張力。

韋恩在臉書專頁「韋恩的食農生活」發文分享，根據三得利的調查，這類市場從2019到2024年成長了24%，從3.4兆日圓（台幣6837億元）擴張至4.1兆日圓（台幣8245億元），恰好是健康食品同步大爆發的這五年。這不是邊緣族群的小眾喜好，而是一個正在主流化的消費型態。

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此研究還問了1100位日本人「最想吃什麼背德美食」，前三名是：披薩漢堡等高熱量垃圾食物（33.8%）、大份量肉料理（30.6%）、山盛炸雞（25.9%）。很多人表示，壓力累積時、感到疲憊時、遇到不順心的事，最想吃這類食物，且女比男多。

韋恩表示，「背德美食」本質上是一種情緒性飲食。《腦科學》期刊指出，它的吸引力不只來自食物本身的味道，更來自「現實與應該之間的落差」。明知不該吃，卻吃了，這個違規的瞬間會觸發大腦的快感迴路，高糖、高脂食物同時刺激多巴胺釋放，帶來短暫而強烈的愉悅感。它所帶來的罪惡感，不是副作用，而是核心賣點。

許多人更喜歡，把高熱量食物拍下來上傳，本身就是一種社群展示行為。研究Z世代文化的學者則觀察到另一個現象，「罪惡感打卡」從年輕族群開始蔓延，背後甚至藏著一種隱性邏輯，吃這麼高熱量，身材卻還維持得這樣好。

還有另一種解讀，過度高熱量、看起來不健康的食物，提供了一種「擬似危險」的體驗，讓人在吃的過程中感受到類似冒險的刺激，吃完不只是滿足，還有一種征服感。

韋恩指出，日本很多產品乾脆把「不健康」直接寫進名稱，讓罪惡感從隱性變成顯性的賣點。

台灣目前還沒有「背德美食」這個詞，但現象早就存在：健身房人數創新高，深夜外送高峰卻依然是雞排、鹹酥雞與珍珠奶茶。差別在於，台灣的背德消費還是以個人行為存在，尚未被產業系統性地承接與放大。當「背德感」本身開始被當作賣點寫進產品名稱，就是轉變開始的時候。

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