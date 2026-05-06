健康網》林逸欣父癌逝後「小藥膏」被搶翻！ 生前叮嚀：千萬別當萬靈丹

已故林春銘醫師診所前不少民眾排隊買小藥膏，他生前叮嚀大家，此藥膏不要把它當「萬靈丹」，有病還是得以專業醫師的診療為重。（取自林春銘臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕音樂才女林逸欣一家人的影片牽動不少人的心。已故林春銘醫師診所前不少民眾排隊買小藥膏，不到幾日已搶購一空，只好祭出限購令。

對於林春銘的癌逝，不少人很不捨，搶購他生前製作給女兒的「薰衣草精油」，不僅是因為它好用，似乎那一小盒裝載著一位父親對家人滿滿的愛。據林春銘生前曾指出，從小就喜歡聞一些含有薄荷清涼味道的提神玩意兒。「印象中最古早的記憶來自於家中祖母的肚兜裡，那是一種固態白條狀『薄荷冰』」，因為塗抹時會冰冰涼涼的。

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林春銘細數5、6年級生都很熟悉的萬金油、綠油精，而他的診所推薦給病人的是「薰衣草精油」，他曾於官網上說：「一位中醫師來介紹它，我第一眼就喜歡它的顏色，使用後更愛薰衣草混合薄荷的氣味」，在他與製造廠商重新調整原本比例後，新配方的薰衣草精油氣味更柔和香醇，效果也更持久。

「薰衣草精油」自林春銘醫師病逝後，天天在他診所大排長龍，民眾爭相購買。（取自林春銘臉書）

而這個「薰衣草精油」也成為診所招牌好物，更是愛女林逸欣婚宴時的伴手禮。林春銘也大方分享其中的成分，進口薰衣草精油、薄荷腦、凡士林等。但他一直呼籲，這精油膏可不能治百病，只能將它視為保健保養品，千萬不要當作治療疾病的萬靈丹，有病還是以專業醫師的診療為重。

林春銘曾建議，頭痛、頭暈、失眠、肌肉酸痛，可以用它來緩解一下，以適量塗抹於後頸部、前額部、側頭部、人中部或肌肉酸痛部位。切勿塗抹於傷口、眼睛及黏膜等。

林春銘雖已撒手人間，林逸欣也在第一時間向外公告，「這是爸爸從30年前就很重視很珍惜的東西，我們也知道薰衣草精油膏幫助了許多長期失眠患者，所以我們會盡全力，繼續將這份愛與溫暖傳承下去」。

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