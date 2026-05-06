健康網》張曼娟母親踏進健身房後變了 醫曝失智緩解

張曼娟的媽媽罹患帕金森氏症，但自經重訓3個月後，失智與帕金森氏症狀都緩解許多。（取自張曼娟臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕名作家張曼娟在臉書分享罹患帕金森氏症的母親踏進健身房後，症狀明顯地改變了，她的此文一出，吸引百餘人肯定的留言。精準預防醫學會理事長張家銘引述研究期刊，他指出，運動逆轉阿茲海默症的細胞命運，讓大腦基因重設及重開機。

張曼娟說，媽媽在還沒有踏進健身房之前，那時是健康的，只有在早晨的時候，與爸爸出門運動，生活很規律，健康也沒什麼大問題，沒想到突然間，媽媽發生水腦、小中風、失智、帕金森氏症，「一下子『淹沒』她，也『淹沒』了我」。

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張曼娟回憶，媽媽經過一連串的藥物治療後，並在專家建議下，找教練做重訓，沒有想到3個月下來，她的帕金森氏症改善了，連失智也緩解了。她打趣地說：「最關鍵的因素，教練是陽光活力小鮮肉」，讓媽媽更有動力去運動。

精準預防醫學會理事長張家銘引述研究期刊，他指出，運動逆轉阿茲海默症的細胞命運，讓大腦基因重設及重開機；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，他表示，2025年《Nature Neuroscience》期刊，發現運動的力量，比我們想像的還要深層，甚至可以「翻轉基因命運」。

這項研究讓一群阿茲海默症基因小鼠每天自由跑步60天，之後用一種超高解析度的技術，叫單核RNA定序（single-nucleus RNA sequencing），去分析小鼠大腦中「記憶總部」齒狀迴（dentate gyrus）裡的每一顆細胞。

阿茲海默症因而「關機」的神經元，居然有超過兩百個關鍵基因因為運動被重新啟動。像是Atpif1、Atp6v0c、Slc25a4這些掌管能量代謝、細胞生存、神經修復的基因，一個個都像被叫醒。

而且不只神經細胞，連大腦的免疫細胞（小膠質細胞 microglia）和支援細胞（星狀膠質細胞 astrocytes）也都跟著改變了性格，本來是發炎搞破壞，現在變得比較「冷靜」、開始參與修復與清除病變的工作。因此，張曼娟的媽媽正在朝好的方向挺進、復原。

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