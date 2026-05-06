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健康 > 護眼顧齒

健康網》慢性病恐加速掉牙！ 醫：牙齒少於這個數病更重

2026/05/06 18:51

高齡醫學翔展診所院長傅裕翔指出，銀髮族的慢性病越多，牙齒掉得越快。醫學界普遍認為，至少保留20顆牙齒，才比較能維持正常咀嚼與營養攝取；圖為情境照。（圖取自freepik）

高齡醫學翔展診所院長傅裕翔指出，銀髮族的慢性病越多，牙齒掉得越快。醫學界普遍認為，至少保留20顆牙齒，才比較能維持正常咀嚼與營養攝取；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「醫師，我年紀大了，牙齒掉幾顆是很正常吧！」高齡醫學翔展診所院長傅裕翔指出，慢性病越多的人，牙齒掉得越快，上了年紀，護齒是很重要的事。

傅裕翔在臉書專頁「你的主廚醫師 傅裕翔 高齡醫學內科 養生 長照 介護食 慢性病」發文分享，在2025年發表在《Scientific Reports》的研究，分析了3千多位60歲以上長者的健康資料。研究把「剩下不到20顆自然牙」當作一個重要指標。因為醫學界普遍認為，至少保留20顆牙齒，才比較能維持正常咀嚼與營養攝取。

傅裕翔表示，結果發現，如果完全沒有慢性病，牙齒比較容易保留下來；但如果有一種慢性病，牙齒變少的機率會增加約32%；如果同時有兩種以上慢性病，風險會再增加到約1.4倍。換句話說，慢性病不只是影響心臟、腎臟、血糖，也可能悄悄影響牙齒。

慢性病常常伴隨全身性的慢性發炎，傅裕翔指出，牙周病本身也是一種發炎反應。當身體長期處在發炎狀態時，牙齦與牙周組織就更容易被破壞。另外，有些慢性病患者需要長期吃藥。某些藥物可能造成口乾，唾液減少，口腔自我清潔能力下降，也會增加蛀牙與牙周病的機會。

在高齡醫學門診，傅裕翔說，很常看到一個惡性循環。牙齒變少→咀嚼能力下降→飲食變得單一→營養不足→慢性病控制更差。最後變成身體與口腔一起退化。很多人以為看牙醫只是「牙齒的事情」。但在醫學上，牙齒其實是整體健康的一部分。

傅裕翔強調，血糖穩定、血壓控制好、規律運動、每天刷牙，這些看似很小的事情，長期下來卻可能改變整個老年生活品質。牙齒掉得快，很多時候不是單一原因，而是身體健康的一面鏡子。

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