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健康網》氣炸鍋烤雞取代油炸 醫警：孩子別吃太多

2026/05/07 15:11

健康網》氣炸鍋烤雞取代油炸 醫警：孩子別吃太多

沐橙診所醫師朱子宏表示，長期吃「油炸」食物攝取過多熱量，容易造成肥胖，誘發「性早熟」。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕沐橙診所醫師朱子宏在臉書粉專「朱子宏 I-sir 兒科/遺傳專字第 63 號」以及官網說明，在兒童成長發育門診中，常和家長們聊到的就是小朋友的飲食習慣。大家都知道，長期吃「油炸」食物攝取過多熱量，容易造成體脂肪堆積，而肥胖正是誘發「性早熟」的頭號危險因子。

為了解決這個問題，許多家庭將家中的烹調方式進行改造，購入氣炸鍋來取代傳統油炸。但「氣炸」真的就完全健康、沒有疑慮嗎？朱子宏引用國際期刊文獻的回饋，提出見解。

朱子宏表示，將油炸改為氣炸，在食品科學與營養學上，的確為食物帶來部分正向改變。朱子宏從以下兩個層次來探討：

1. 大幅減少油脂吸收，降低發胖風險：傳統油炸是將食材完全浸泡在熱油中，而氣炸則是利用高溫熱風循環來逼出食物本身的水分與油脂。同時，根據國際食品科學研究指出，氣炸相比於傳統油炸，能顯著減少高達 63.2% 至 64.7% 的油脂吸收。對於少男、少女來說，過多的油脂與熱量會讓身體產生大量脂肪細胞，進而分泌干擾內分泌的物質，提早啟動青春期的開關。因此，氣炸鍋在減少油脂攝取、控制體重這一點上，有明顯長處。

2. 減少糖化終產物（AGEs），控制發炎反應：除了油脂多寡，烹調的「溫度」也是影響內分泌與代謝的關鍵。高溫會讓食物產生「糖化終產物（Advanced glycation end products, AGEs）」。

長期的 AGEs 累積會引起體內的慢性發炎。另一篇2021針對肉類熱處理的文獻回顧顯示，氣炸在適當的溫度與時間控制下，能顯著抑制 AGEs 的前驅物質（如乙二醛 GO、甲基乙二醛 MGO）的生成。這意味著，透過氣炸取代油炸，我們能在享受微酥口感的同時，減輕小朋友身體的發炎負擔。

朱子宏強調，身為小兒遺傳代謝科醫師，我必須提醒大家，它並不是無限暢食的免死金牌。文獻中特別點出，氣炸過程中因為熱風快速帶走水分，會導致食物體積明顯收縮，並使食物質地變得較硬、較乾脆。更重要的是，如果因為追求酥脆而將氣炸時間拉得太長、溫度設定太高，食物中的脂質依然會發生明顯的氧化反應（TBARS 數值上升）。

TBARS 全名是 Thiobarbituric Acid Reactive Substances，中文翻譯為「硫代巴比妥酸反應物」。簡單來說，它是食品科學和醫學研究中，用來測量「脂質氧化（油脂酸敗）」程度的一個關鍵指標。以下是 TBARS 的核心概念。

測量原理：當食物中的脂肪經過高溫、長時間烹調，脂肪會發生氧化，並產生一種叫做「丙二醛」 （Malondialdehyde, MDA）的二級氧化產物。TBARS 檢測就是利用試劑與 MDA 產生反應來測量濃度。

數值的意義：TBARS 數值越高，代表食物裡的油脂被氧化得越嚴重（也就是我們俗稱的「油耗味」變重、油脂變質）。

與健康的關聯：攝取 TBARS 數值過高的食物，等同於吃進大量高度氧化的油脂。這會大幅增加體內的自由基與氧化壓力（oxidative Stress），進而誘發細胞與血管的慢性發炎。

朱子宏總結，氣炸的確是對傳統油炸極佳的替代方案，偶爾用來滿足小朋友的口腹之慾是很棒的選擇。但為了孩子長遠的健康與穩定的成長軌跡，日常餐桌依然建議以「水煮、清蒸、燉煮」等溫和的烹調方式為主。

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