健康網》打哈欠發出「喀喀響」 非骨頭壞掉而是「過勞」警訊

打吹欠發出「喀喀響」，物理治療師許媁甯指出，要找出負荷的源頭在哪裡，放鬆練習很重要；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕打哈欠時，嘴巴發出「喀喀響」，物理治療師許媁甯

指出，要找出負荷的源頭在哪裡。居家自我調適法，除了輕輕按摩咀嚼肌以外，可以嘗試今天分享的「舌頂上顎」方式透過神經讓大腦放鬆。

許媁甯在臉書專頁「許媁甯物理治療師」發文分享，她指出，在刷牙、張口吃飯時發現自己的顳顎關節發出喀喀聲響，要先了解為何會有此聲音出現。

請繼續往下閱讀...

首先，找到顳顎關節 （TMJ）在哪裡？許媁甯指出，將手掌放在我們耳朵前方，張開嘴巴時，有個向外凸出的骨頭處就是顳顎關節所在處。而在下巴骨與頭顱骨之間，還有著重要的「關節軟骨盤 （Articular Disc）」。

許媁甯表示，說話、進食時，這塊「果凍」會隨著下巴骨流暢地滑動，確保骨頭與骨頭之間不會直接硬碰硬摩擦。但問題來了，這種「喀喀聲」，來自於咀嚼肌群過於緊繃，連結頭顱骨跟下巴骨的關節囊弱化，使得顳顎關節變得不穩定。

她解析，每次嘴巴閉上時，下巴骨就會過度往後上方靠近頭顱骨。這時，骨頭間的「果凍」就一直過度被擠壓，而卡在相對前移的位置。當再度張開嘴巴，下巴骨需努力滑回「前移的果凍」下方，那一聲「喀」就是骨頭跟果凍重新對齊歸位的聲音。

了解「喀喀響」緣故，許媁甯指出，要去找到過負荷的組織在哪？重新找回空間！除了嘗試「舌頂上顎」方式透過神經讓大腦放鬆外，可讓上下排臼齒維持 2-3mm的微小空隙。這能讓過勞的咬肌短暫休息！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法