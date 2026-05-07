健康網》晚餐澱粉吃錯恐害睡不好 專家：4關鍵助眠、穩血糖

晚餐到底能不能吃澱粉？營養師羅晞蕾指出，關鍵不在於「能不能吃」，而是視個人身體狀況，掌握4原則，決定澱粉吃多少、怎麼吃才是關鍵；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕晚餐到底能不能吃澱粉？有人認為晚上吃澱粉容易胖、影響血糖，也有人覺得吃點澱粉有助入睡。對此，營養師羅晞蕾指出，2種說法都可能成立，關鍵不在於「能不能吃」，而是視個人身體狀況，掌握4原則，決定澱粉吃多少、怎麼吃。

吃澱粉影響血清素

為什麼有些人「吃一點澱粉」反而比較好睡？羅晞蕾於臉書粉專「晞蕾營養師的耕耘時光」發文表示，這是因為澱粉其實會影響一個重要的睡眠相關物質：血清素（Serotonin）。當我們吃適量碳水化合物時，會促進色胺酸進入腦部，進一步合成血清素、褪黑激素（Melatonin），這兩個都是幫助放鬆與入睡的重要物質。

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羅晞蕾說，研究顯示，適量碳水化合物攝取，可能有助於縮短入睡時間，提升睡眠品質。所以有些人如果晚餐完全不吃澱粉、長期低碳飲食、晚上容易焦躁或難入睡，適量補一點澱粉，可能反而會比較好睡。

吃錯澱粉害睡不好

至於為什麼有些人吃澱粉反而睡不好，羅晞蕾說明，通常這是因為吃太多或吃錯種類。例如：晚餐吃很多白飯，再加甜點或飲料或吃太晚。血糖快速上升後下降，反而可能刺激壓力荷爾蒙分泌，導致半夜醒來、睡不沉、心悸或焦躁。特別是有胰島素阻抗、血糖偏高、飯後容易想睡的人。

晚餐攝取澱粉4原則

羅晞蕾指出，所以，真正的答案不是吃或不吃的問題，而是吃「多少」與「怎麼吃」。大部分人晚餐攝取澱粉時，建議掌握以下4原則：

●攝取澱粉約1/4～1/2碗飯，再搭配一份水果。

●優先選擇低GI澱粉，如糙米、地瓜、燕麥。

●搭配蛋白質與蔬菜，穩定血糖，營養也更均衡。

●與睡眠時間至少間隔3小時以上，讓身體有足夠時間消化與穩糖。

羅晞蕾強調，不是每個人都適合不吃澱粉，也不是每個人都適合多吃澱粉，而是要吃得剛剛好最重要。

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