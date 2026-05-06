健康網》研究：肥胖關鍵在腰圍、腰臀比 營養師曝7步驟改善肥胖

營養師薛曉晶表示，結合飲食與運動調整，有助長期地改善肥胖問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕最新研究指出，肥胖並非單純意志力問題，而是慢性代謝疾病。2026年刊登於《Eating and Weight Disorders》的評論研究強調，真正關鍵不只是體重，腰圍、腰臀比、腰高比等「腰間秘密」，比體重計上的數字更能顯示代謝狀況。營養師薛曉晶建議，不妨透過7項具體行動調整生活，包括監測腰圍、注重蛋白質與蔬菜、增加運動與改善睡眠壓力，逐步讓代謝回到正軌。

薛曉晶於臉書粉專「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文分享，最新研究提醒，肥胖不只是意志力的考驗，它應被視為一種結合了生物、心理、社會與環境因素的「慢性疾病」。研究認為，BMI雖可作為參考，但無法反映脂肪分布與肌肉量，特別是腹部內臟脂肪，更與代謝風險密切相關。因此，腰圍、腰臀比與腰高比，比體重數字更能反映健康狀態。

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薛曉晶表示，當腰圍漸粗、飯後易疲倦、血糖血脂不穩，這些都是身體發出的代謝警報。她歸納7項實踐步驟，幫助民眾調整代謝問題：

●別只看體重，改看代謝指標：定期量腰圍，比每天量體重更能反映健康趨勢，同時觀察血壓、血糖與血脂變化。

●每餐先吃蛋白質：優先選擇豆魚蛋肉類，如豆腐、魚、雞蛋與雞胸肉，有助維持肌肉與增加飽足感。

●澱粉聰明替換：將白飯、白麵包部分替換為糙米、地瓜或燕麥，幫助穩定血糖與食慾。

●增加蔬菜攝取：每日至少兩餐攝取半碗熟蔬菜，逐步提升至每餐半盤，有助腸道與代謝健康。

●加入阻力訓練：每週2至3次深蹲、伏地挺身或彈力帶訓練，每次10至20分鐘，有助維持肌肉與代謝。

●管理壓力與睡眠：壓力與睡眠不足會影響食慾與代謝，建議睡前減少手機使用並避免過量甜食。

●必要時尋求專業協助：肥胖屬慢性病，可由醫師、營養師或心理師共同協助，必要時評估藥物治療。

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