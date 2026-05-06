全球僅20例！49歲雙胞胎鑒定DNA驚見「生父不同」 揭罕見異父複孕

英國一對49歲的異卵雙胞胎姊妹在進行DNA鑑定後，驚覺兩人竟然擁有不同的生父。示意圖。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕英國一對49歲的異卵雙胞胎姊妹在進行DNA鑑定後，驚覺兩人竟然擁有不同的生父。這項醫學界極為罕見的生理現象稱為「異父複孕」（Heteropaternal superfecundation），全球文獻紀錄僅有20例，而這對姊妹也是英國首宗經證實的紀錄案例。

據《BBC》報導，現年49歲的拉維妮亞（Lavinia Osbourne）與蜜雪兒（Michelle Osbourne）因母親早年生活不穩定，自幼相依為命，兩人在多個寄養家庭間流轉，彼此是唯一的精神支柱。蜜雪兒因與母親提及的父親長相迥異，因此對自己的身世產生懷疑，於2022年決定接受DNA鑒定，結果揭開了這場塵封近半世紀的生物學奇蹟。

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檢測結果顯示，雖然兩人是在同一子宮內受精並同時出生，但各自的父親卻不是同一人。拉維妮亞在得知真相後坦言一度情緒崩潰，感覺過去堅信的事實被瓦解；而蜜雪兒則表示並不意外，認為這解釋了為何兩人長相與性格差異極大。

這類罕見現象發生於女性在同一個排卵週期排出兩枚卵子，並在短時間內分別與兩名不同男性的精子受精，且兩個胚胎均成功發育。

隨著母方家屬提供的資訊與進一步鑑定，兩人分別找到了各自的親生父親。拉維妮亞的生父亞瑟（Arthur）居住於西倫敦，兩人見面後一見如故，目前維持頻繁互動；而蜜雪兒的生父亞歷克斯（Alex）則飽受酒精與毒癮困擾，兩人雖相認但未維持長期關係。

這對姊妹雖然發現彼此在法律與生物定義上是「同母異父」，但兩人強調這並未削弱她們之間的深厚感情。拉維妮亞感性表示，「我們依然是雙胞胎，我們彼此的關係牢不可破。」

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