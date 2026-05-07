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健康網》立夏吃洋香瓜正當時！ 專家推2吃法 補水還能穩血壓

2026/05/07 12:01

立夏節氣來臨，適逢洋香瓜產季。營養師高敏敏曾指出，洋香瓜富含維生素C、A等營養素，以及礦物質鉀，有助養顏美容、護眼、降血壓；示意圖。（圖取自freepik）

立夏節氣來臨，適逢洋香瓜產季。營養師高敏敏曾指出，洋香瓜富含維生素C、A等營養素，以及礦物質鉀，有助養顏美容、護眼、降血壓；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕立夏節氣來臨，適逢洋香瓜產季。洋香瓜有「瓜中之王」美譽，果肉細緻多汁、香氣濃郁，也是消暑補充水分的好選擇。農糧署表示，每年3-5月及11-12月為國產洋香瓜產季，除了鮮食，推薦2種料理法，還能嘗到不同的古早味與經典味。此外，營養師高敏敏也曾指出，洋香瓜富含維生素C、A等營養素，以及礦物質鉀，有助養顏美容、護眼、降血壓。

營養師高敏敏曾於臉書粉專「營養師 高敏敏」發文表示，洋香瓜富含多種維生素，其中，膳食纖維可幫助排便、增加飽足感；β-胡蘿蔔素可以轉化成維生素A，保護眼睛及黏膜健康；礦物質鉀能預防心血管疾病、降血壓、消水腫；維他命C則能對抗壓力、增加保護力、養顏美容。此外，洋香瓜還有超高含水量，攝取有助補水、促進代謝、活化大腦。

另，農糧署於臉書粉專「鮮享農YA - 農糧署」表示，屬於甜瓜家族的洋香瓜，依外型主要可分為表皮光滑、口感清脆的光皮洋香瓜，以及表皮有網紋、細緻多汁的網紋洋香瓜。每年3-5月及11-12月為國產洋香瓜產季，以台南為主要產地，雲林、嘉義、彰化及高雄等地也有種植。目前正逢產季，建議不妨把握產季，品味細緻香甜的國產洋香瓜。

此外，農糧署也分享，洋香瓜除了鮮食，搭配以下不同料理手法，還能品嚐到多元口感與風味：

醃醬瓜：利用疏果後的幼果，加入鹽、米麴或豆豉裝罐醃漬，醇厚甘甜，適合炒菜、蒸魚或煮雞肉湯。

洋香瓜火腿：切塊後搭配生火腿，融合甜、鹹、鮮、香層次，適合做為前菜或下酒菜。

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