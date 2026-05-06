康乃馨傳溫情！心臟病童協會攜手三總澎湖分院暖迎母親節

社團法人中華民國關懷心臟病童協會，讓三總澎湖分院康乃馨飄香。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕溫馨5月母親節將屆！社團法人中華民國關懷心臟病童協會今（6）日與新北市為世界點益盞燈愛心協會前往三總澎湖分院，舉辦「贈花達溫情」活動。由分院副院長田炯璽及協會理事長張素卿女士，共同在在各樓層候診區發放康乃馨，表達對每位辛苦媽媽最尊崇的敬意。

中華民國關懷心臟病童協會長期以來關懷地區幼兒，2024年同時擴大舉辦「兒童心臟篩檢活動」，提供幼童心臟超音波檢查、心電圖檢查，主動發掘幼童是否出現異常現象，再由醫師提出相關專業醫療建議、定期追蹤，以保障每一位幼童都有幸福美好的未來。心臟病童協會聯合三總贈花表達對每位媽媽的敬意。

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社團法人中華民國關懷心臟病童協會，前往三總澎湖分院致贈康乃馨。（記者劉禹慶攝）

張素卿表示，協會自2023年已在澎湖設立服務處，同時與三總澎湖分院合作，為每一位幼童提供篩檢、異常追蹤及治療，如有需要協助後送就醫，希望陪伴病童共同接受治療快樂成長。

三總澎湖分院副院長田炯璽表示，三總澎湖分院為地區主要急重症處理及產婦接生醫院，深知幼兒的急重症救護重要性。為了守護地區幼童，自2016年起向衛福部爭取到「提升兒科急診醫療品質及資源整合計畫」，開設24小時兒科急診醫療服務，同時爭取到專業心臟兒科醫師每週固定開診，大幅降低幼童後送比例。三總澎湖分院擁有台灣本島水平的各項醫療裝備，更有專業的醫療團隊為鄉親服務，相信能充分滿足大家就醫權益。

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