健康網》婦人肌膚極癢 醫：類固醇勿濫用

婦人皮膚癢，自己用類固醇藥膏來壓制，十幾年來未曾就醫。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）



〔健康頻道／綜合報導〕宣草集中醫診所院長、中醫師邱柏瑄在臉書粉專「Dr.Syuan 邱柏瑄 中醫師」表示，最近診間來了一位阿姨，來看診時輕描淡寫地說：「皮膚癢大概一個月而已啦！」但醫師一眼就能看出病史絕對是以「年」為單位在計算。

在耐心問診後，阿姨才承認，皮膚炎已經跟著她十幾年了。 更令人憂心的是，這十幾年來她很少親自就醫，全靠「請朋友幫忙買類固醇藥膏」來自行塗抹壓制。

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這位阿姨目前的狀況，已經遠遠超出一般皮膚過敏的範疇：

• 全身性大面積發炎，伴隨難以忍受的極度搔癢。

• 患部異常發燙，顯示正處於嚴重的急性發炎期。

• 嚴重的微血管擴張與出血（這往往是長期不當使用類固醇造成的皮膚變薄萎縮）。

• 多處皮膚破損、滲出組織液，感染風險極高。

面對這種嚴重程度的皮膚炎，我們必須嚴肅地提醒：這絕對不是「自己找人買個藥膏擦擦」就能解決的問題！

1. 類固醇使用，需要專業指引： 未經醫師診斷、長期自行濫用外用類固醇，不僅無法根治問題，反而會導致皮膚變薄、免疫力下降、微血管擴張，甚至引發更嚴重的「類固醇反彈」與依賴性。

2. 別對醫師隱瞞病史： 很多患者因為害怕被責備，或是覺得不好意思，而選擇縮短病史或隱瞞自行用藥的經過。請放心，醫師的職責是「解決問題」，而不是「指責你」。誠實告知用藥紀錄與真實病程，醫師才能為你制定最正確、最安全的治療計畫。

3. 久治不癒皮膚問題，務必做治療： 當皮膚出現反覆發炎、滲液、甚至出血時，代表皮膚的屏障功能已經嚴重受損。此時需要的是正確的藥物治療與照護

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