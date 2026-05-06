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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

圓禿少女歷經3年治療 回復滿頭秀髮重拾自信

2026/05/06 17:00

罹患圓形禿（俗稱鬼剃頭）的13歲葉姓少女經3年治療重現歡顏。（大林慈濟醫院提供）

罹患圓形禿（俗稱鬼剃頭）的13歲葉姓少女經3年治療重現歡顏。（大林慈濟醫院提供）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕13歲葉姓少女3年前因罹患圓形禿（俗稱鬼剃頭）致頭髮大量脫落，嚴重時掉髮比例高達8成。在校園中遭遇同儕嘲笑與排擠，身心承受極大壓力。經嘉義大林慈濟醫院皮膚科醫師持續治療與陪伴，歷經3年追蹤治療，葉姓少女頭髮幾已完全恢復，也逐漸走出陰霾，重拾屬於青春年華的自信與歡顏。

葉姓少女母親指出，當時女兒因頭髮一直掉落，情緒低落，曾哭著說想休學，不想去學校面對同學。她只能不斷鼓勵，但看著孩子因外貌改變而失去笑容，讓家人十分心疼。

皮膚科醫師林騰立表示，圓形禿是一種自體免疫疾病，主要因免疫系統攻擊毛囊所致，常見於頭皮，表現為一塊塊圓形脫髮區域。雖然多數病人不會感到疼痛或搔癢，但外觀的改變對心理層面的影響不可小覷，尤其在兒童及青少年族群，更容易因外貌差異受到同儕壓力，甚至引發霸凌問題。

13歲葉姓少女3年前罹患圓形禿（俗稱鬼剃頭）的慘狀。（大林慈濟醫院提供）

13歲葉姓少女3年前罹患圓形禿（俗稱鬼剃頭）的慘狀。（大林慈濟醫院提供）

林騰立指出，女童由母親陪同就診時，除向母女說明治療方式，也詢問是否需要轉介身心科。經醫師進一步了解，發現孩子因掉髮問題在學校遭受排擠，逐漸失去自信。因而圓形禿不僅是皮膚問題，更需要注重心理支持，醫療團隊因此在治療過程中，持續提供完整衛教與關懷。

經評估後，醫療團隊為病人規劃口服藥物等治療方式，並安排長期追蹤。經過約三年的持續治療，少女頭髮已幾乎完全恢復，藥物劑量亦逐步減少，目前已不需每日服藥，病情穩定控制中，維持約三個月回診一次。

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