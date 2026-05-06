大腸癌術前9週免疫治療見效 部分患者近3年未復發

研究顯示，部分特定基因型的大腸癌患者在手術前接受為期9週的短期免疫治療後，追蹤近3年未見復發跡象；此為大腸構造示意圖。（圖取自shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕特定類型的大腸癌患者在手術前接受短期的免疫治療，結果優於傳統治療數據。最新臨床試驗顯示，受試者在術前接受9週藥物治療後，追蹤近3年皆未出現復發跡象。

根據《科學日報》（Science Daily）報導，這項名為「NEOPRISM-CRC」的試驗由英國倫敦大學學院（UCL）及附設醫院（UCLH）團隊主導。研究人員針對二期或三期大腸癌患者，在手術前給予9週的免疫藥物「吉利得」（pembrolizumab）治療。

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數據顯示，59%的受試者在術前治療後已測不到癌細胞。經過平均33個月的追蹤，所有受試者目前均未出現復發。相較於傳統「先手術、後化療」模式約25%的3年復發率，新模式呈現出更好的觀察結果。

試驗中一名73歲患者波斯頓（Christopher Burston）分享其經驗。他在2023年確診三期大腸癌，隨即參與此項計畫。波斯頓提到，在接受3劑免疫藥物後，醫師表示其癌細胞幾乎「融化消失」。目前他已恢復正常生活，身體維持穩定。

研究團隊指出，傳統化療常伴隨較大副作用。免疫治療旨在驅動人體自身防禦系統攻擊癌細胞，部分特定患者對此類療法的反應較為顯著。

相關成果已於2026年美國癌症研究協會（AACR）年會發表。研究指出，這類新模式提供未來高風險腸癌治療路徑的不同思考，部分患者有機會精簡整體療程。

醫學防禦：特定亞型限制 樣本數仍小

研究團隊強調，這項結果主要適用於具備特定基因特徵（MMR缺失或MSI-high）的患者。此類亞型在所有大腸癌病例中約佔10%至15%。

本研究樣本數較小（32名患者），相關結果屬於初步機制觀察，不應視為通用的醫療建議。患者對於治療方案的選擇，應諮詢專業醫師並根據個別病況進行臨床評估。

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