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健康 > 杏林動態

紓解國內護師荒 台南首辦後護系、170名生力軍也上場實習

2026/05/06 16:58

加冠後學子們舉手宣誓，效法南丁格爾的精神，投入實習，成為護理界的生力軍。（記者吳俊鋒攝）

加冠後學子們舉手宣誓，效法南丁格爾的精神，投入實習，成為護理界的生力軍。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕國內護理師嚴重缺工，為紓解窘境，政府全力改善職場環境，中華醫事科大在台南地區首辦「學士後護理系」，正式招生，而護理科系五專與四技的學子今午也進行加冠儀式，170名準白衣天使將投入實習，宣誓效法南丁格爾的奉獻精神，期許自己成為護理界生力軍。

將投入實習工作的是護理新血，為日間部五專三年級與四技二年級的學子，女護生144人，接受加冠典禮，戴上護師帽，男護生26人，則進行別上名牌儀式，師長們逐一獻上祝福，並鼓勵、叮嚀進入職場後，要恪盡職守，不忘初衷，且發揮專業，服務病患。

加冠完成後展開傳光儀式，由護理系主任黃惠子在南丁格爾的肖像前取火，再以接力方式點燃每位加冠學子手中的蠟燭，過程莊嚴隆重，象徵延續濟世救人的精神，接著進行宣誓，校長李碧娥也特地穿著護理師制服出席、見證。

即將實習的女學生，接受師長的加冠儀式。（記者吳俊鋒攝）

即將實習的女學生，接受師長的加冠儀式。（記者吳俊鋒攝）

具護理專業背景的李碧娥表示，護理人力短缺，在課堂上因應科技發展，持續導入AI教學，符合最新的職場需求，該校也在爭取設立後護系，正式對外招生，為大台南地區首例，這是從美國引進的學制，讓有心從事護理工作者有機會貢獻己力，只要大學任何科技畢業都可，接受2年半的專業訓練，實習1016小時，並通過國考，就能成為護理師。

李碧娥說，鼓勵五專學子先進入職場，紓解護師荒，並配合開辦2年制的二技持續進修，就近在醫院進修，免於奔波之苦，她認為政府積極營造更好的護理環境，包含待遇、福利的提升，以及護病比入法等，可逐步改善人力短缺的窘境，該校會努力栽培優秀學子，也希望各界支持護理產業。

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