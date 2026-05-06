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健康網》乃哥腿上「大蚯蚓」開刀 醫揭靜脈曲張8招術後照護防復發

2026/05/06 16:27

健康網》乃哥腿上「大蚯蚓」開刀 醫揭靜脈曲張8招術後照護防復發

「乃哥」徐乃麟為了解決舊疾，他住院開刀一天，將腿上「大蚯蚓」解決掉了。富足診所院長楊智鈞表示，最怕是無法判別的靜脈曲張，延誤就醫與治療。（記者陳奕全攝）

〔健康頻道／綜合報導〕67歲名主持人「乃哥」徐乃麟自曝今（ 2026）年初，自費做了雙腿靜脈曲張手術。他表示，這個問題早已困擾多年，過去雙腿上看似一條條「蚯蚓」，雖然平日並未造成不舒服，但未來可能會造成血栓甚至中風。

富足診所院長楊智鈞在臉書專頁「俠醫楊智鈞 - 富足診所血管職人」發文分享，他指出，很多人以為靜脈曲張就是腿上「青筋暴露」。其實不一定，有時一些嚴重的靜脈曲張，外表完全看不出來，有時要做血管超音波檢查，曾有一病例，病人自認為罹患「靜脈濕疹」，結果檢查出來，大靜脈已出現問題。

楊智鈞表示，只要小腿皮膚出狀況，別以為是皮膚炎，尤其是腳踝附近，傷口很久不會好、皮膚發紅、發癢、脫屑，最常被當作濕疹或蜂窩性組織炎，結果治療卻沒效。

根據台北榮總心臟血管外科衛教資料指出，靜脈曲張治療方法很多種，一般依據臨床靜脈嚴重度，採取多種治療搭配方式，以達到治療效果，但在治療後要做到以下8點注意事項：

●休息或睡眠時抬高小腿：由於靜脈曲張是因為靜脈壁彈性疲乏或瓣膜閉合失能，血液鬱積在下半身，因此睡眠時抬腿高於心臟30度左右（約一個枕頭高度）有助於將靜脈血液送回心臟，減緩靜脈曲張症狀 。

●穿彈性褲或襪：增加腳與腿部伸與曲時所產生的「幫浦作用」，擠壓表層靜脈血液進入較大且較深部的靜脈。藉此可減輕靜脈壓力，改善靜脈曲張症狀。

●勿穿高跟鞋：高跟鞋減少腳與腿部伸與曲時小腿肚肌肉所產生的「幫浦作用」。

●保持理想體重：肥胖者血液增加，再加上脂肪組織對血管的支持力較弱，結締組織不穩固，易產生靜脈曲張及深色斑紋。

●謹慎服用避孕藥：避孕藥易造成靜脈血栓及蜘蛛網狀靜脈。

●避免緊身衣物如牛仔褲：以免壓迫鼠蹊部靜脈回流，致使大部分血液聚積在下半身如大小腿，加速靜脈彈性疲乏，導致靜脈曲張形成。

●強化腿部足部的肌肉幫浦如小腿肚肌肉：以預防或改善現有的靜脈曲張症狀。多做跳舞、高爾夫、游泳、騎腳踏車、散步等。

●腿部按摩：搭配皮膚保養品如：乳液、緊實霜可保持皮膚細緻及張力，減輕腿部水腫。按摩的順序，先由足部、腳踝、小腿、膝關節周圍及大腿的穴位如公孫、湧泉、太沖、三陰交、復溜進行由下而上的按摩30分鐘左右，有助於減緩酸痛，及促進血管周圍淋巴腺活絡，進而促進組織液吸收。但是切不可沿著曲張靜脈上按摩，這樣不僅沒有效果甚至可能造成血栓移位的風險。

乃哥表示，靜脈曲張曾開過一次刀，就在鼠蹊部做手術，弄一個電燒然後放很細的管子到靜脈，現在手術更進步，開一個小洞，然後打一個膠灌進去，住進醫院一天，開刀5個小時，依醫囑在術後要穿彈性襪。不過，他透露，可能因天氣太熱，會穿不住。

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