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健康網》女性也怕禿頭 醫揭掉髮6大隱藏病因一次看

2026/05/07 08:17

醫師陳乃銘表示，女性掉髮若持續超過2個月，應提高警覺，最好先釐清原因，才能對症下藥；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師陳乃銘表示，女性掉髮若持續超過2個月，應提高警覺，最好先釐清原因，才能對症下藥；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不只男性怕禿頭，不少女性一旦發現洗頭、梳頭時掉髮變多時，不免擔憂。陳乃銘診所院長陳乃銘指出，若掉髮持續2至3個月以上，或合併其他症狀，就不能只靠換洗髮精解決，掉髮的可原因包含紅斑性狼瘡、多囊性卵巢症候群、壓力性落髮、甲狀腺疾病、缺鐵性貧血，與黴菌感染等，最好就醫釐清原因，才能對症下藥。

陳乃銘在臉書專頁「陳乃銘預防醫學（馬丁大夫）」發文分享，很多人以為「禿頭是男人的事」，門診中越來越多30-50歲女性因為異常掉髮來求診，主要亦面臨到髮際線變寬，或是頭頂越來越稀疏等問題。事實上，不同掉髮型態，可能對應不同疾病，他歸納6大可能原因，提供民眾參考：

●紅斑性狼瘡

自體免疫疾病如紅斑性狼瘡，可能出現局部或整片掉髮，並伴隨蝴蝶型紅疹、關節痛與疲倦，掉髮常伴隨全身症狀，不只是頭皮問題。

●多囊性卵巢症候群

女性荷爾蒙失衡，導致雄性激素偏高。常見症狀：頭頂稀疏型掉髮、月經不規律、痘痘增加、體重上升，特徵為髮量減少且伴隨代謝異常。

●壓力性落髮

長期精神壓力、熬夜、生活失衡，都會影響毛囊生長週期。常見症狀為短時間大量掉髮，洗頭、梳頭明顯落髮增加，無明顯頭皮病灶。通常發生在重大壓力事件後2-3個月。

●甲狀腺疾病

甲狀腺功能異常會會影響代謝，出現掉髮外還可能伴隨心悸、怕冷、體重異常變化與情緒波動。

●缺鐵性貧血

常見於女性族群，會出現掉髮、頭暈疲倦、臉色蒼白與指甲脆弱。特徵為女性經血量多者特別常見。

●黴菌感染（頭癬）

頭癬屬頭皮問題，常見局部掉髮、紅腫、搔癢與脫屑，若未及時治療可能影響毛囊健康。

陳乃銘建議，在日常保養方面，營養補充也不可忽略。蛋白質是毛髮主要成分，可透過雞蛋、魚肉與豆製品攝取；攝取鐵質，包含紅肉、豬肝、菠菜、黑芝麻等有助改善缺鐵性掉髮；維生素C像是芭樂、奇異果等，可幫助鐵吸收；Omega-3脂肪像是酸鮭魚、亞麻籽、核桃等則，有助維持頭皮健康。同時應避免高糖、高油與過度加工食品，以免影響荷爾蒙與發炎反應。

陳乃銘總結，頭髮健康，其實也是整體健康的反映，及早發現才可及早調整。

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