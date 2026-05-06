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健康 > 杏林動態

本想再撐3個月！東基護理長吳佳珉一待急診20年 獲南丁格爾獎肯定

2026/05/06 16:22

台東縣長饒慶鈴（左二）前往東基張貼紅榜，恭賀急診護理師吳佳珉（左三）獲獎。（台東縣府提供）

台東縣長饒慶鈴（左二）前往東基張貼紅榜，恭賀急診護理師吳佳珉（左三）獲獎。（台東縣府提供）

〔記者劉人瑋／台東報導〕本來只想「再多撐3個月」，想不到小護理師熬成護理長，還度過台東數場劫難。在醫護人力不足的如今，台東基督教醫院的吳佳珉成了護理長，還在壓力山大的急診室一待就是20年，如今已在台東共25年。讓她留下來的，卻是17年前「八八風災」中見證台東慘狀，3位護理師撐起南迴，也燃起她的醫護魂，如今她也獲得南丁格爾獎「特殊奉獻獎」，縣長饒慶鈴今也前往貼紅榜。

吳佳珉坦言，被分派到急診室擔任護理師時很不適應，告訴自己再試3個月、半年、一年，一路持續至今。17年前創下台灣氣象史上單日最大降雨量紀錄的莫拉克颱風（八八風災），南迴線鄉鎮災情慘重，南迴成「孤島」時，她正在東基的大武線醫療站值班，站內1位醫師、3位護理師孤立無援，仍堅守災區崗位，這也讓她發現自己對醫護的使命與興趣。

2016年尼伯特颱風17級強陣風狂掃並重創台東市區，已為護理長的吳佳珉統籌急診人力，投入檢傷、處置逾百名傷患；新冠肺炎（COVID-19）疫情期間統籌急診人力與流程，維持急診量能穩定。

吳佳珉還將工作流程制度化，並推動跨領域團隊、連結相關組織，例如將急診經驗制度化，已建置超過50項急診室照護品質作業標準（SOP），推動腦中風、冠心症、外傷等急症跨團隊流程，結合研究與實證持續改善臨床照護品質。也長期投入家庭暴力、性侵、兒少保護急診照護，院內跨單位作業，對外與警、社、衛政協力。

饒慶鈴今日由衛生局長孫國平陪同，前往醫院頒發紅榜肯定及鼓勵，感謝她投入偏鄉醫療25載的貢獻。饒慶鈴指出，偏鄉緊急醫療極度依賴像吳佳珉這樣願意長期留任、默默付出的醫護人員。衛生局表示，吳不僅在醫院內提供高品質的照護，更積極參與台東縣的緊急醫療體系建置，擔任緊急醫療諮詢委員，提供相關專業諮詢，並參與東基「緊急醫療分級評定」，提升了地方的緊急醫療應變能量。

東基急診室護理師李晉賢表示，急診在護理職場中人力流動快速，跨世代間經驗容易有斷層，學姐的SOP對急診護理老手或新手皆有助於降低風險、提升照護品質。

吳佳珉受訪時說，25年前留在台東投入護理工作起，深刻感受東部偏鄉醫療資源有限、人力調度困難，護理不只是「把事情做好」，而是「在最困難的時刻，讓病人不被放棄、讓團隊不至於崩潰」。

「南丁格爾獎」由慈月基金會主辦，為國內表揚第一線護理人員的指標性榮譽獎項之一。今年邁入第15屆，經過專家學者組成的評審委員會初、複審後，吳佳珉獲特殊奉獻獎銅獎，其母親陳秀玉、丈夫莊自強、一對兒女及東基護理部主任歐惠容陪同北上領獎。

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