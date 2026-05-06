基隆醫院浴佛祈福 行動浴佛車把平安送到病房

衛福部基隆醫院與法光山極樂寺舉辦雲水浴佛祈福法會。 （基隆醫院提供）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕衛生福利部基隆醫院與佛光山基隆極樂寺，今天在基隆醫院1樓天幕廣場舉辦「雲水浴佛祈福法會」，民眾、病人及醫護人員紛紛前往浴佛，洗滌心靈，日間照顧中心的長輩也前往浴佛淨心，祈願闔家健康平安。

衛生福利部基隆醫院院長林三齊與副院長蔡翊新、秘書李玲美及主管們參與法會。在佛光山基隆極樂寺如康法師、妙彬法師帶領下，恭誦《般若波羅密多心經》及《佛誕節祈願文》。民眾和醫護人員依序浴佛，以洗滌心靈，共沐佛恩，祈祝一切平安隨喜，現場也提供甘露水、米香與大眾結緣。

請繼續往下閱讀...

部立基隆醫院還打造了1輛「行動雲水浴佛車」，推往護理之家、呼吸照護病房服務，讓年邁或行動不便的住民及病人也能圓滿浴佛。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法