安鼠之亂》醫：雨後易接觸溝鼠排泄物 清潔更小心

台北市立聯合醫院中興院區醫師姜冠宇提醒，老鼠藥餌本體、碎屑、沾附物、被污染的土壤或中毒鼠屍比較需要注意，以免造成抗凝血中毒與延遲性出血中毒。圖為日前在市中心投放之老鼠藥。（資料照、林亮君提供）

〔健康頻道／綜合報導〕近日北市爆發鼠患，不少網友拍到老鼠在市中心等熱鬧區域亂跑；甚至近日又傳出一例漢他病毒過世案例，以及北市府於溝鼠發生熱點投放老鼠藥物的方式不當，引發批評。台北市立聯合醫院中興院區醫師姜冠宇提醒，在雨後民眾清理時更容易接觸到病媒，

據報導，北市屢有民眾看到老鼠逛大街，台北市長蔣萬安更在昨（5）日召開記者會說明防治作為。蔣萬安表示將在北市全區進行清消，公開藥物投放資訊，以及召集「鼠類偵防師」應對。

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姜冠宇在臉書粉專「姜冠宇醫師」表示，漢他病毒與老鼠藥，在梅雨季會造成間接風險。大雨、積水、淹水或環境潮濕，雨後民眾清理雜物、清鼠跡、搬動堆積物時，更容易接觸到鼠尿、鼠糞、巢材或鼠屍。這時候風險在「清理行為」，不是水窪本身。而老鼠藥被放在花圃、樹穴或地面，遇到雨水後軟化、碎裂、移位，寵物可能舔到或吃到含藥碎屑，這也是風險。

雖然老鼠藥本身水溶性低、偏脂溶性，並有「苦味劑」與「硬質蠟塊」設計，以降低犬貓誤食機率。但是降低風險的設計，不等於零風險：藥餌本體、碎屑、沾附物、被污染的土壤或中毒鼠屍比較需要注意，以免造成抗凝血中毒與延遲性出血中毒。

若在住處發現鼠類排泄物，疾管署表示，需使用稀釋漂白水（100c.c.市售漂白水+1公升清水）潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理。

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