健康網》78歲葉青心臟裝3支架 醫揭5招防血管繼續塞

國寶級歌仔戲藝人、78歲的葉青日前露面，她指出，年初時心臟裝了3支架。宇平診所指出，心血管阻塞是一種全身性的慢性病變，要徹底改善生活習慣。（資料照）



〔健康頻道／綜合報導〕國寶級歌仔戲藝人、78歲的葉青日前出席中國文藝獎獲頒「戲劇類終身成就獎」，但她透露自己在今（2026）年初時做電腦斷層檢查，發現心臟血管阻塞逾7成，裝了3支架。

根據東元醫院衛教資料指出，小於70%，可藉由生活型態改變或藥物治療，至於大於70%，則需考慮心導管支架治療或冠狀動脈繞道手術治療。

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葉青表示，近2年身體微恙，在經醫師解釋後，展現驚人意志力，一口氣戒掉60年菸。根據宇平診所衛教資料指出，心血管阻塞起源於血管內壁的慢性病變，隨著時間堆積發展成粥狀硬化，當血管變得狹窄，血流變慢，就容易形成血栓，導致急性阻塞。

宇平診所表示，一般來說，高血脂、糖尿病、高血壓、吸菸者、年長者及久坐不動、缺乏運動者等族群，易心血管阻塞，平時要注意有無出現胸悶、頭暈、走路會喘等與心血管阻塞相關的症狀，應定期檢查與控制三高指數，降低疾病風險。

不過，宇平診所指出，許多患者在心肌梗塞或腦中風發作前，完全沒有明顯的心血管阻塞症狀。特別是早期的心血管阻塞，多數屬於「無聲型」病變，只有在檢查中才會發現異常。等到真的感到胸悶、心絞痛時，往往病灶已發展到中晚期。因此，無症狀時的健康檢查非常重要，才能早期預防與治療。

值得注意的是，心血管阻塞是一種全身性的慢性病變，不會只集中在單一血管部位。宇平診所指出，即使成功手術或放置支架，處理的通常只是病灶最嚴重、可見的部分。其他微血管或尚未阻塞的位置，仍可能持續惡化。因此，術後仍需持續服藥、飲食控制與生活習慣調整，才能真正降低疾病復發風險。可從以下5個面向改善日常生活習慣：

●戒菸：香煙中的化學物質會傷害血管內壁，是形成動脈硬化的主要原因。

●少油、少糖、少鹽：高油高糖食物會促使膽固醇堆積，過多鹽分也會升高血壓，加速血管老化。

●多吃蔬果與高纖飲食：有助於降低膽固醇與發炎反應，促進代謝平衡。

●規律運動與減壓：促進血液循環，提升心肺功能，並穩定自律神經。

●定期健康檢查：掌握自己的心血管狀況，是預防疾病惡化的重點！

葉青指出，日前經歷心臟手術，加上雙腿跌傷導致行動不便，但身體狀況還算不錯，注意飲食以後，體重也從57公斤掉至4字頭，朝更健康生活模式挺進。

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