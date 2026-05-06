自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》78歲葉青心臟裝3支架 醫揭5招防血管繼續塞

2026/05/06 15:34

健康網》78歲葉青心臟裝3支架 醫揭5招防血管繼續塞

國寶級歌仔戲藝人、78歲的葉青日前露面，她指出，年初時心臟裝了3支架。宇平診所指出，心血管阻塞是一種全身性的慢性病變，要徹底改善生活習慣。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕國寶級歌仔戲藝人、78歲的葉青日前出席中國文藝獎獲頒「戲劇類終身成就獎」，但她透露自己在今（2026）年初時做電腦斷層檢查，發現心臟血管阻塞逾7成，裝了3支架。

根據東元醫院衛教資料指出，小於70%，可藉由生活型態改變或藥物治療，至於大於70%，則需考慮心導管支架治療或冠狀動脈繞道手術治療。

葉青表示，近2年身體微恙，在經醫師解釋後，展現驚人意志力，一口氣戒掉60年菸。根據宇平診所衛教資料指出，心血管阻塞起源於血管內壁的慢性病變，隨著時間堆積發展成粥狀硬化，當血管變得狹窄，血流變慢，就容易形成血栓，導致急性阻塞。

宇平診所表示，一般來說，高血脂、糖尿病、高血壓、吸菸者、年長者及久坐不動、缺乏運動者等族群，易心血管阻塞，平時要注意有無出現胸悶、頭暈、走路會喘等與心血管阻塞相關的症狀，應定期檢查與控制三高指數，降低疾病風險。

不過，宇平診所指出，許多患者在心肌梗塞或腦中風發作前，完全沒有明顯的心血管阻塞症狀。特別是早期的心血管阻塞，多數屬於「無聲型」病變，只有在檢查中才會發現異常。等到真的感到胸悶、心絞痛時，往往病灶已發展到中晚期。因此，無症狀時的健康檢查非常重要，才能早期預防與治療。

值得注意的是，心血管阻塞是一種全身性的慢性病變，不會只集中在單一血管部位。宇平診所指出，即使成功手術或放置支架，處理的通常只是病灶最嚴重、可見的部分。其他微血管或尚未阻塞的位置，仍可能持續惡化。因此，術後仍需持續服藥、飲食控制與生活習慣調整，才能真正降低疾病復發風險。可從以下5個面向改善日常生活習慣：

●戒菸：香煙中的化學物質會傷害血管內壁，是形成動脈硬化的主要原因。

●少油、少糖、少鹽：高油高糖食物會促使膽固醇堆積，過多鹽分也會升高血壓，加速血管老化。

●多吃蔬果與高纖飲食：有助於降低膽固醇與發炎反應，促進代謝平衡。

●規律運動與減壓：促進血液循環，提升心肺功能，並穩定自律神經。

●定期健康檢查：掌握自己的心血管狀況，是預防疾病惡化的重點！

葉青指出，日前經歷心臟手術，加上雙腿跌傷導致行動不便，但身體狀況還算不錯，注意飲食以後，體重也從57公斤掉至4字頭，朝更健康生活模式挺進。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中