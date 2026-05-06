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健康網》痛呀！王心凌中國被雷射打中 醫警：雷射恐引發燒燙傷風險

2026/05/06 15:42

「甜心教主」王心凌深圳開唱，在舞台上遭高溫雷射打到 ，粉絲心疼擔心她會受傷。（翻攝自小紅書）

「甜心教主」王心凌深圳開唱，在舞台上遭高溫雷射打到 ，粉絲心疼擔心她會受傷。（翻攝自小紅書）

〔健康頻道／綜合報導〕「甜心教主」王心凌昨天在深圳開唱，在舞台上遭高溫雷射打到的影片在網路瘋傳，她痛到不禁中斷演唱，粉絲心疼擔心她會受傷。家庭醫學科醫師陳崇賢曾指出，中等功率雷射（Class 3R、3B）在長時間或高強度照射下，可能造成輕微皮膚不適或燒傷，真正具高度危險性的是高功率雷射（Class 4），常見於大型舞台雷射秀，不僅可能嚴重傷害眼睛，也可能在短時間內導致皮膚紅斑、水泡，甚至二至三度燒傷。

王心凌昨天在深圳開唱，唱到一半時舞台上的雷射機突然開啟，直接對著她的腿打了2、3秒，她覺得被燙到後，痛得發出尖叫聲，下意識頻頻摸皮膚，引發歌迷擔心。

陳崇賢曾在臉書專頁「家醫/職醫_陳崇賢醫師」發文表示，低功率雷射（Class 1、1M、2、2M）的功率通常低於1毫瓦（mW），主要風險集中在眼睛，若直視光束可能損害視網膜，但對皮膚無顯著危害；中高功率雷射，Class 3R（功率低於5毫瓦）長時間集中照射可能引起輕微不適或紅斑；中高功率雷射3B（功率5-500毫瓦）長時間或高強度暴露，可能導致皮膚輕度燒傷，尤其是聚焦光束直接照射時。

陳崇賢警告，最要小心的是功率超過500毫瓦的高功率雷射（Class 4），屬於舞台雷射秀中最常用的高能量設備，這類雷射不僅嚴重危害眼睛，對皮膚也可能造成顯著燒燙傷。雷射的光束若直接照射皮膚（特別是聚焦光束），可在短時間內引起熱損傷，包括紅斑、水泡，甚至二度或三度燒傷。某些波長（如紅外雷射，1064nm）更容易被皮膚吸收，增加燒傷風險。

陳崇賢提醒，觀賞表演時，不要因為坐太遠，就用望遠鏡等光學放大的設備觀賞，特別是雷射燈光秀表演，對眼睛可能造成傷害。另外，亦不要忽略了日常生活中簡報用的雷射筆，對一般民眾仍具風險。

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