關懷住院安胎準媽咪 「大嫂」艾璐分享過來人經驗

奇美醫院醫療團隊與財團法人台灣早產兒基金會年度公益代言人艾璐（左2），一同在母親節前夕，為住院安胎的準媽媽加油打氣。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕母親節即將到來，奇美醫院醫療團隊與財團法人台灣早產兒基金會年度公益代言人艾璐，今（6）日一同走進安胎病房，關懷因早產風險正在住院安胎的準媽咪，「過來人」艾璐並分享經驗，為努力護胎的準媽媽加油打氣。

有些孕媽咪因規則宮縮、子宮頸閉鎖不全、前置胎盤出血或早期破水等早產的高風險狀況，必須長期臥床安胎，期待能盡量延遲分娩的週數，心理壓力不言而喻。奇美醫院副院長湯宏仁今天帶領醫療團隊，與艾璐一同送上祝福禮袋與蝶形包巾，給這些正在為新生命努力的「奮鬥者」。

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奇美醫院醫療團隊與財團法人台灣早產兒基金會、台灣早產兒基金會年度公益代言人艾璐（右4），一同在母親節前夕關懷住院安胎的準媽媽。（記者劉婉君攝）

湯宏仁表示，「早產」是指未滿37週即分娩，由於新生兒器官發育尚未成熟，將影響孩子後續的生長與腦神經發展。早產的高危險妊娠常見於高齡、多胞胎、患有慢性病（如高血壓、糖尿病）或曾有早產史的孕婦。為提升母嬰安全與降低早產風險，奇美醫院安胎示範病房透過跨專業整合照護，提供全方位支持。

本身為早產兒母親的艾璐分享，產前因重度子癲前症帶來不適，無時無刻擔心孩子會提早出生。後來孩子出生時僅28+4週、體重1179公克，在保溫箱歷經早產兒種種奮鬥過程，幸好身邊有「神隊友」，本身為中職統一獅投手的先生胡智為無微不至守護，在醫療團隊與家人陪伴努力下，孩子健康成長、活潑可愛，「請相信專業與愛，孩子會感受到媽媽的力量。」

財團法人台灣早產兒基金會公關召集董事許瓊心說，安胎與早產照護是一場漫長的家庭馬拉松，不只父親要成為「最強神隊友」，其他家人與朋友的支持也非常重要。

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