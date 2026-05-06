全齡照顧0-100歲 和美衛生所暨長照衛福大樓動工

和美衛生所暨長照衛福大樓今天動土。（圖由縣府提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣政府於今天（6日）舉行和美鎮衛生所暨長照衛福大樓新建工程動土典禮，縣長王惠美表示，感謝和美鎮公所提供土地，讓縣府能規劃興建本大樓，提供鄉親更舒適的服務環境。本工程由縣府全額自籌，總經費2億8761萬4000元，預計2028年完工。完工後將能為在地民眾提供優質醫療保健、托嬰、育兒親子及長照等0-100歲全齡照顧服務。

王惠美表示，本工程為地下1層、地上6層的複合式長照衛福大樓，建築物面積達1267坪。地下1層為「停車場及機房」、地上1樓及2樓為「衛生所及不老健身房」、3樓為「公設民營托嬰中心及社福中心」、4樓為「日間照顧中心及失智據點」、5樓為「育兒親子館」、6樓為「老人健康促進空間」。服務嬰幼兒到長者，完整涵蓋各年齡層的照顧需求。

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她指出，彰化縣65歲以上長輩佔總人口2成，和美老年人口也達18.6%。因應人口快速老化，縣府積極布建長照衛福據點，目前已布建52處長照據點。首創全國「老幼共融」長照衛福大樓模式，共計18案，二林、芳苑、竹塘、大城、員林、北斗的衛福大樓已啟用，埤頭及鹿港二期的衛福大樓則準備啟用。這些建設不僅減輕家庭的照顧負擔，也讓年輕人能無後顧之憂安心打拚。

和美鎮長林庚壬表示，這座大樓不僅是硬體設施的升級，更體現對地方鄉親的關懷。縣議員林小琪代表致詞表示，這棟大樓落實從嬰幼兒到長者的全齡照護服務，為在地居民打造更完善的生活保障。

完工模擬圖。（圖由縣府提供）

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