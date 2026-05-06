國際郵輪漢他病毒疫情是否擴散？專家：不能高效率人傳人

教授鄭柏青認為，現階段防疫重點應是病例通報、接觸者追蹤、旅遊史與暴露史調查、醫療端早期診斷，以及鼠害防治與環境清消；示意圖。（圖取自freepik）

〔記者吳柏軒／台北報導〕雙北市今年皆有老鼠傳播的漢他病毒病例各1例，而目前國際郵輪「洪迪亞斯號」也傳出漢他病毒疫情，1人死亡、1人確診、3人疑似感染，各界關注疫情是否因國際郵輪爆發大規模感染？專家分析，該病毒主要靠囓齒傳染給人，不如流感或新冠肺炎般高效率人傳人，國際擴散的風險評估較低，民眾不須過度恐慌。

台灣科技媒體中心（SMC）今（6日）指出，載有147人的洪迪亞斯號在4月1日從南美洲阿根廷啟航的南大西洋的航程中，出現漢他病毒感染案例，截至5月4日，3名死亡乘客中有1人確診，其他還有1人確診及3名疑似案例。世界衛生組織表示，漢他病毒通常藉由囓齒動物尿液、糞便或唾液傳播，但在南美洲的疫情曾出現人傳人案例，目前正在進行疫情調查。台灣則是1月出現首例確診死亡個案，3月出現第2例感染，引發大眾討論。

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SMC也邀請國內專家分析國際郵輪疫情，台北醫學大學醫學系分子寄生蟲暨熱帶疾病學科教授鄭柏青表示，因郵輪上人員來自不同國家，可能有跨國感染的個案，但漢他病毒主要經由受感染囓齒動物的尿液、糞便或唾液污染環境後形成氣膠，再由人體吸入而感染，不像流感或COVID-19般能高效率人傳人，故大規模國際擴散的風險較低，世界衛生組織也稱民眾不需過度恐慌。

針對船艙有無老鼠？鄭柏青分析，若船上未發現鼠類，較可能的感染來源包括：船員在南美洲地區岸上活動、登陸觀察野生動物、於船上倉儲物品等通風不良空間等受鼠類排泄物污染的環境中接觸暴露。漢他病毒具有數日至數週潛伏期。並強調，一般家畜、寵物或人類不是主要自然宿主，也不是主要傳播來源。防疫重點仍應放在鼠害控制、環境清消、避免接觸野鼠類排泄物，以及改善密閉空間的通風。

鄭柏青也說，多數漢他病毒不會有效人傳人；不過，南美洲的安地斯病毒株（Andes virus）曾被證實有限度人傳人，主要是密切接觸情境。然台灣病例多與鼠類暴露有關，疾管署也指出很少直接人傳人；他認為，現階段防疫重點應是病例通報、接觸者追蹤、旅遊史與暴露史調查、醫療端早期診斷，以及鼠害防治與環境清消。整體而言，需警覺但不宜過度恐慌。

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