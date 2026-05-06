健康網》感冒別輕忽 醫警：心跳快檢查卻正常恐「此病」作祟

心臟科醫師劉中平表示，心跳過快但檢查正常，可能是「不適當竇性心搏過速」，改善關鍵在生活調整與情緒穩定，而非僅依賴藥物；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕有些民眾明明心跳快，就醫檢查後結果都正常，常造成情緒不安。中華民國心臟醫學會專科指導醫師、宇平診所心臟科醫師劉中平指出，一旦心跳快卻檢查正常，且症狀無法消失，甚至造成患者長期疲勞、頭暈、焦慮，可能就是「不適當竇性心搏過速」的典型症狀。他提醒，感冒後心跳持續超過100下，或是一陣一陣的心跳加快，都是要警覺的徵兆。

劉中平於臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文分享，不少患者會向他抱怨「明明檢查當天我不舒服，但報告出來醫生說完全正常」、「常常心跳快，人覺得很虛弱很暈，不過怎麼檢查都查不出來」，如果有這樣的情況，甚至造成患者長期疲勞、頭暈、焦慮，這就是「不適當竇性心搏過速」的典型症狀。

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劉中平說明，傳統觀念認為突發性的心跳快，醫學檢查會檢查到蛛絲馬跡，然而，有一群患者的心跳異常加速，往往經心電圖、心臟超音波檢查，甚至電腦斷層掃描都完全正常。不適當竇性心搏過速似乎容易被病毒感染引發，尤其在新冠疫情後這樣的患者增加不少，典型的特徵是感冒後心跳持續超過100下，有些則是一陣一陣的心跳加快。

劉中平表示，通常排除發燒、疼痛、內分泌失調、心臟結構異常、及藥物副作用等因素後，「不適當竇性心搏過速」患者可嘗試用藥物來治療，這些可能還不夠，最好仍搭配生活步調的調整，以幫助穩定情緒，否則藥效不佳。

劉中平提醒，民眾不妨減少咖啡因、香菸、酒精攝取，避免熬夜和工作壓力。在適當的情況下使用情緒穩定和睡眠輔助的藥物，會有助益。如果長期心跳超過100下，或是頻繁的心臟加速，最好進一步諮詢心臟科醫師作詳細檢查。

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