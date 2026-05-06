久咳不癒竟是雙重肺癌！ 宜蘭首台「支氣管內視鏡超音波」揪病灶

陽明交大醫院院長黃志賢呼籲，即便在篩檢發現異常時，也千萬不要因為恐懼侵入性檢查而延誤醫治黃金期。（陽明交大醫院提供）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕陽明交通大學附設醫院引進宜蘭首台支氣管內視鏡超音波，成功為久咳不癒的六旬翁揪出罕見雙重肺癌，即時治療讓腫瘤縮小，另名7旬婦也經切片確診肺纖維化，並順利銜接治療，未來將可廣泛應用，在無傳統手術傷口下，精準完成淋巴結採樣與肺癌分期，大幅提升診斷率。

肺癌高居國人癌症死因首位，早期精準診斷為救命關鍵，陽明交大醫院副院長張時杰說，電腦斷層可揪出早期肺癌，但影像異常仍需病理切片確診，支氣管內視鏡超音波宛如醫師透視眼，能在不開刀的情況下，深入氣管外側盲區精準鎖定病灶，不僅降低麻醉風險，多數無需進手術室即可採樣，扮演關鍵角色。

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胸腔內科主任賴怡君指出，新技術結合支氣管鏡與高解析超音波，打破過去侷限，讓醫師擁有穿透氣管壁的視角。在即時影像導引下，還能精準施行微創細針採樣，提升準確率；檢查也可搭配舒眠麻醉，適合高齡或體力不耐手術病患。

院長黃志賢呼籲，肺癌早期無明顯症狀，若出現持續咳嗽、咳血、胸痛或呼吸困難，切莫輕忽；篩檢異常也勿因恐懼侵入性檢查而延誤黃金期。陽明交大醫院具備先進設備與專業團隊，提供醫學中心同級診療，期盼陪伴病患穩健對抗肺癌。

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