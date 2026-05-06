推動幸福職場！部北醫院護理師加薪最高12％ 應屆畢業生百萬年薪垂手可得

部北醫院護師節活動，宣布全面提升護理薪資與制度。（部北醫院提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕衛生福利部台北醫院日前舉辦「護師節慶祝活動」，在護理人力吃緊的環境下，台北醫院院長鄭舜平宣布臨床護理師總薪資最高調升9%、專科護理師最高調升達12%，簽約獎金最高20萬元，以急性病房白班護理師薪資為例，應屆畢業生百萬年薪垂手可得，從招募、培育到留任的薪資制度，全面升級，打造讓護理師願意長期發展的友善職場。

鄭舜平表示，單一措施難以解決護理人力挑戰，須從「招募、培育、留任」3大面向同步推動，打造「留得住、做得久、發展得好」的護理環境，因此全面盤點護理制度，從薪資結構到福利設計同步優化，提升招募與留任誘因。包括專科護理師最高調薪12%，臨床護理師最高調薪9%；簽約獎金也大幅提高，2年12萬元、3年20萬元。

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鄭舜平說，另同步增加單位加給、進階獎勵與績效獎金，新進三班制護理師試用期即比照正職薪資，且增加年資認列制度，「年資帶著走」讓轉職護理師每一段護理歷程的價值與努力可以被延續。

台北醫院說明，以急性病房白班護理師薪資為例，月薪可達6.1萬至6.7萬元，若以整體年薪與獎金制度合併計算，應屆畢業生百萬年薪垂手可得。根據院方調查，滿1年的新進護理人員在調薪前就有8成達到百萬年薪，調薪後，能達到百萬年薪的人員比例一定會更高。

急診護理師沈家豪表示，因急診工作節奏快、壓力高，過去原本未打算長期留任，但在台北醫院感受到團隊氣氛好與薪資制度調整，最終選擇簽約留任。

鄭舜平指出，幸福職場重要的是讓護理人員被真正看見與珍惜，從薪資調整、年資認列到獎金設計，加上護理同仁參與護師節禮品的一卡通設計，將臨床經驗與團隊情感轉化為具體作品，使禮品更蘊含同仁間的認同與凝聚力，未來將持續優化護理環境與制度，打造健康友善的幸福職場。

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