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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》比吸菸區更毒！ 醫警這類餐廳PM2.5爆量 傷肺又傷腎

2026/05/06 16:03

洪永祥診所院長洪永祥提醒，燒烤會釋放大量細懸浮微粒與多環芳香烴，直接傷害細胞，肺臟、腎臟健康都受害，比吸菸區更毒；示意圖。（圖取自freepik）

洪永祥診所院長洪永祥提醒，燒烤會釋放大量細懸浮微粒與多環芳香烴，直接傷害細胞，肺臟、腎臟健康都受害，比吸菸區更毒；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕走過吸菸區時，許多人會加快腳步遠離，即使只是短暫幾秒鐘，也不希望吸到有毒的二手菸。不過，洪永祥診所院長洪永祥提醒，其實燒烤也會釋放大量細懸浮微粒（PM2.5）與多環芳香烴（PAHs），直接傷害細胞。1項研究顯示，只是在密閉空間中煎100克肉9分鐘，PM2.5濃度可飆升到4500μg/m³，甚至達世界衛生組織建議上限（15μg/m³）的300倍，比吸菸區更毒，不僅傷肺，也損害腎臟健康。

洪永祥於臉書粉專「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文表示，無論是朋友聚餐、家庭聚會，室內燒烤餐廳是很多人的選項之一，卻不知有可能在一個比吸菸區更毒的地方一待就是2小時。因為聞到的燒烤香味，其實也是一種高濃度毒氣混合物。

洪永祥說，近年研究已明確指出，燒烤是所有烹調方式中，PM2.5排放最高量的。2020年發表於《Atmospheric Environment》的研究發現，燒烤會釋放大量細懸浮微粒（PM2.5）與多環芳香烴（PAHs），這些物質會誘發強烈氧化壓力與發炎反應，直接傷害細胞。此外，室內濃度更要注意，1項人體暴露研究顯示，在密閉空間中煎100克肉9分鐘，PM2.5濃度可飆升到4500μg/m³，是世界衛生組織建議上限的300倍。

他說，這些微粒不只傷肺，還會傷腎。2024年大型流行病學研究指出，長期暴露於PM2.5會顯著增加慢性腎臟病風險，並加速腎功能下降。這是因為PM2.5可穿透肺泡進入血液，引發全身性發炎與血管內皮損傷，最終破壞腎絲球過濾功能。更關鍵的是，燒烤煙霧中還含有重金屬，如鉛、鎳、鉻，這些物質會在體內累積，對腎臟造成長期毒性負擔。

洪永祥強調，研究結論顯示，室內燒烤＝高濃度PM2.5＋發炎反應＋重金屬暴露＝慢性傷腎風險上升。建議慢性腎衰竭腎友千萬不要吃燒烤，如果你還是想吃，至少記住3件事：選擇排風良好的店、避免久坐煙霧區、減少頻率。別讓你以為的享受生活，其實是在讓腎臟默默承受代價。

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