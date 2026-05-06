從殺菌改為剝奪傷害能力 研究：天然化合物限制致命細菌感染力

研究發現，香葉基香葉酸能限制葡萄球菌擴散與感染能力。圖中粉色球體為金黃色葡萄球菌。（路透）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕加拿大1項研究發現，有1種化合物能限制葡萄球菌擴散與感染能力。此研究發表在《自然通訊》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，抗藥性細菌正在悄悄地重塑現代醫學，將曾經可以治療的感染轉變為嚴重威脅。其中最令人擔憂的是金黃色葡萄球菌，此微生物通常棲息於皮膚，但若進入體內可能引發危險感染。

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如今科學家不再單純嘗試直接殺死這些細菌，而是測試剝奪它們造成傷害的能力。加拿大圭爾夫大學分子與細胞生物學系的研究團隊探討所謂「抗黏附劑」（anti-adhesives），這類化合物透過阻止細菌附著於體內，限制其擴散與感染能力。

研究團隊利用高通量篩選測試了近4000種生物活性化合物。這些化合物包括現有藥物和天然物質，全部用於評估其阻止葡萄球菌附著的能力。

其中1種化合物脫穎而出，即香葉基香葉酸（GGA），存在於薑與薑黃等植物中的脂肪酸。它被證明可以干擾細菌的毒力，包括感染、擴散與自我防禦能力。

GGA使細菌更難附著於模擬人體分子，包括皮膚和血液中的蛋白質。它還干擾了細菌的「感知系統」，限制了它們探測與因應環境的能力。

研究團隊接著在小鼠身上測試了GGA。結果顯示，該化合物能防止葡萄球菌引起的皮膚病灶形成，並減輕現有感染的嚴重程度。

研究團隊指出，抗黏附劑有很大潛力，人類必須開始思考比單純抑制細菌生長更為非傳統的方法來控制細菌。團隊補充，抗黏附劑不會完全取代傳統抗生素，但能有替代方案總是好事。

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