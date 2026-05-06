中醫也助減重 衛福部新營醫院健康講座 給媽媽最好的母親節禮物

中醫師陳弘原為媽媽們提出中醫觀點的「健康減重」講座。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕迎接母親節來臨，衛福部新營醫院今天（6日）舉辦「馨動健康．輕盈媽咪」母親節活動，結合中醫科醫師陳弘原「健康減重」、營養師陳慧珍「健康餐盒」的講座，提供媽媽做好體質調理與精準飲食設計的體重管理，將健康作為最貼心的母親節禮物。

新營醫院表示，臨床上常見女性在產後或長期照護家庭期間，因生活作息不規律與壓力影響，導致代謝下降、脂肪堆積及水腫等問題，職業婦女身兼家庭和職場壓力，更需注重身體健康。

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新營醫院副院長李偉愷（中左二）贈送康乃馨給參加健康講座的媽媽祝福母親節快樂。（新營醫院提供）

中醫師陳弘原在健康講座以中醫「辨證論治」為核心，透過體質分析如氣虛型、濕氣重氣滯型、代謝失衡型等，搭配陳慧珍量身設計的健康餐盒，採低油、低鹽、高纖原則，搭配優質蛋白質如雞胸肉、魚類、全穀類與當季蔬菜，兼顧美味、減脂與營養需求、精準控管熱量，從根本改善體質，協助健康減重。

陳弘原說，肥胖有5個原因，包括飲食不節、情志失調（壓力、焦慮、情緒性進食）、勞逸失衡（久坐少動，睡眠不足）、先天稟賦、年老體衰，前3項可控由此著手，中醫也能助減重，避免過度節食或不當減重方式對身體造成負擔。

新營醫院院長莊毓民表示，母親長期為家庭付出，卻常忽略自身健康。健康講座希望透過中醫與營養專業的整合，教導媽咪在溫和、安全的方式下達到理想體態，並提升整體生活品質。

營養師陳慧珍（左）為媽媽解說製作健康餐盒。（新營醫院提供）

衛福部新營醫院舉辦健康講座，將健康作為最貼心的母親節禮物。（醫院提供）

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