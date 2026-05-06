自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

中醫也助減重 衛福部新營醫院健康講座 給媽媽最好的母親節禮物

2026/05/06 13:46

中醫師陳弘原為媽媽們提出中醫觀點的「健康減重」講座。（記者楊金城攝）

中醫師陳弘原為媽媽們提出中醫觀點的「健康減重」講座。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕迎接母親節來臨，衛福部新營醫院今天（6日）舉辦「馨動健康．輕盈媽咪」母親節活動，結合中醫科醫師陳弘原「健康減重」、營養師陳慧珍「健康餐盒」的講座，提供媽媽做好體質調理與精準飲食設計的體重管理，將健康作為最貼心的母親節禮物。

新營醫院表示，臨床上常見女性在產後或長期照護家庭期間，因生活作息不規律與壓力影響，導致代謝下降、脂肪堆積及水腫等問題，職業婦女身兼家庭和職場壓力，更需注重身體健康。

新營醫院副院長李偉愷（中左二）贈送康乃馨給參加健康講座的媽媽祝福母親節快樂。（新營醫院提供）

新營醫院副院長李偉愷（中左二）贈送康乃馨給參加健康講座的媽媽祝福母親節快樂。（新營醫院提供）

中醫師陳弘原在健康講座以中醫「辨證論治」為核心，透過體質分析如氣虛型、濕氣重氣滯型、代謝失衡型等，搭配陳慧珍量身設計的健康餐盒，採低油、低鹽、高纖原則，搭配優質蛋白質如雞胸肉、魚類、全穀類與當季蔬菜，兼顧美味、減脂與營養需求、精準控管熱量，從根本改善體質，協助健康減重。

陳弘原說，肥胖有5個原因，包括飲食不節、情志失調（壓力、焦慮、情緒性進食）、勞逸失衡（久坐少動，睡眠不足）、先天稟賦、年老體衰，前3項可控由此著手，中醫也能助減重，避免過度節食或不當減重方式對身體造成負擔。

新營醫院院長莊毓民表示，母親長期為家庭付出，卻常忽略自身健康。健康講座希望透過中醫與營養專業的整合，教導媽咪在溫和、安全的方式下達到理想體態，並提升整體生活品質。

營養師陳慧珍（左）為媽媽解說製作健康餐盒。（新營醫院提供）

營養師陳慧珍（左）為媽媽解說製作健康餐盒。（新營醫院提供）

衛福部新營醫院舉辦健康講座，將健康作為最貼心的母親節禮物。（醫院提供）

衛福部新營醫院舉辦健康講座，將健康作為最貼心的母親節禮物。（醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中