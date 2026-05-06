推動精準照護 屏縣研發全台首套「失智友善環境照護指引」今發表

團體家屋應用懷舊輔療結合視、觸覺與陽光的應用。（圖由屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏縣邁入超高齡社會，65歲以上人口突破17萬人，推估失智人口約達1萬3800人，屏東縣政府與輔英科技大學產官學跨域合作，針對失智社區服務據點、日間照顧中心、團體家屋及住宿型機構，開發出對應的檢核工具「失智友善環境照護指引」，協助照護場域透過環境設計降低干擾、穩定被照顧者的生活節奏。

屏東縣政府長期照護處處長陳桂敏表示，縣府2024年成立失智照護教研中心，導入實證導向的照護創新，此次指引整合在地實務經驗與學術研究成果，將過往仰賴個別經驗的照護方式，轉化為具體可操作、可追蹤的標準工具，協助第一線人員快速盤點環境問題，並建立模組化改善機制。

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輔英科技大學副教授吳佳珍指出，過去失智友善環境多停留在原則性倡議，機構端缺乏具體落實工具。本次指引將教研成果轉化為明確指標，涵蓋安全性、辨識性、舒適性、刺激性及操作性五大面向，並依不同失智程度進行分級設計，使照護從理念走向具體可執行、可評估的管理模式。

住宿式機構將家人照片轉印在抱枕應用，讓家人隨時看的到、觸摸的到。（圖由屏東縣政府提供）

第一線照護單位試辦期間已展現具體成效。椰子園老人養護之家主任蔡秀蘭分享，依檢核表進行環境調整後，日常細節明顯改善，「每天固定於早晨拉開窗簾，引入自然光，幾週後長者作息逐漸穩定。」此外，將家屬合照製作成抱枕，讓長者於不安時可擁抱，也有效緩解情緒焦慮。

團體家屋照服員張凱旗指出，透過重新設計日期與天氣圖卡，並於空間中設置工作人員照片，有助於住民辨識時間與人際關係，「原本互動較少的長者，開始主動打招呼，甚至記得彼此名字」。參加樂智據點的李阿伯也分享，當活動中出現熟悉氣味時，「會想起之前上課內容，連老師名字也記得」。顯示透過環境與感官連結，有助於喚醒記憶並提升參與意願。

陳桂敏表示，本套檢核指引完全來自在地實作經驗，具備高度應用與推廣價值，未來將分階段導入全縣各類照護場域，透過人員培訓與成效追蹤機制，逐步建立一致性的照護標準體系。

屏東縣政府6日發表全台首套「失智友善環境照護指引」，由屏東縣失智照護教研中心攜手輔英科技大學研發。（記者羅欣貞攝）

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