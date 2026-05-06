咖啡不只提神！研究揭細胞「省電模式」 可能啟動長壽機制

日常飲用的咖啡除了提神，微觀實驗觀察指出咖啡因可能啟動細胞能量感測系統，促使細胞轉向內部修復與維護。示意圖。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕每天那杯咖啡，影響的不只是清醒程度。最新研究指出，咖啡因會影響細胞處理能量與壓力的方式，並與延長壽命的相關機制有關。

根據科技新聞網站《SciTechDaily》報導，此項研究發表於《微生物細胞》（Microbial Cell）期刊。英國倫敦瑪麗王后大學（Queen Mary University of London）團隊透過實驗觀察，分析咖啡因對細胞生命週期的影響。

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研究指出，咖啡因會啟動細胞內一種名為「AMPK」的能量感測系統。研究人員將此系統形容為細胞的「燃料計」，負責監測體內能量狀態。

報導提到，相關機制會調整細胞的代謝與分裂節奏，並影響其對環境壓力的反應。研究指出，這項機制與細胞在不主動分裂狀態下維持存活時間較長的現象有關。資料顯示，相關機制與人體中已知的長壽相關路徑相似。

另有研究發表於預印本平台《bioRxiv》，指出特定蛋白質在過程中扮演角色。研究顯示，細胞資源分配方式出現變化，與相關代謝及回收機制有關。當感測系統接收到訊號，會調整細胞資源的運用方向。

研究作者拉利斯（Charalampos Rallis）指出，咖啡因與細胞處理能量及壓力的方式存在關聯。目前，部分針對延長健康壽命的藥物，也正針對相同的能量感測路徑進行研究。

研究團隊強調，目前實驗主要以酵母菌作為觀察模型。相關成果屬於初步觀察，其數據是否能完全對應至人體生理，仍待進一步研究確認。本研究結果不應視為直接的長壽或醫療建議。

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