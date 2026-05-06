曾赴泰國、馬來西亞旅遊 30歲男返台發燒竟罹流腦

台中新增1例流行性腦脊髓膜炎確定個案，全國今年已累計7例，為近10年同期新高。（衛生局提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市公佈新增1例流行性腦脊髓膜炎確定個案，為30多歲男性，無慢性病史，2月下旬至3月初曾赴泰國及馬來西亞旅遊，4月26日出現發燒症狀，自行服用成藥未改善，胸悶、呼吸困難就醫，診斷為敗血症，5月確診。

衛生局表示，已匡列該患者1名密切接觸者，為外籍人士，無不適症狀，已離境，全案預計監測至5月9日。

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該名患者住院後經血液培養檢出腦膜炎雙球菌，確診為流行性腦脊髓膜炎，目前已經退燒，持續住院治療。

衛生局長曾梓展提醒，全國今年已累計7例流行性腦脊髓膜炎，為近10年同期新高，尤其1歲以下嬰兒症狀不典型，嚴重致死率可達40%，症狀可能僅出現發燒、嘔吐、躁動不安、哭鬧或不易餵食，甚至出現囟門突出等情形，家長需特別留意。

曾梓展指出，全球仍持續有流行性腦脊髓膜炎病例發生，非洲撒哈拉以南「流腦帶」正值流行高峰，包括非洲撒哈拉以南地區，以及越南、日本、北美、歐洲及大洋洲等地，皆有散發病例或小規模疫情，該疾病主要透過感染者或帶菌者的喉嚨、鼻腔分泌物及飛沫傳播，通常需經由親密接觸（如親吻）或長時間近距離接觸（如咳嗽）才易感染，免疫力較低者風險較高。

流行性腦脊髓膜炎常見症狀包括發燒、劇烈頭痛、頸部僵直、噁心、嘔吐及出血性皮疹，嚴重時可能出現昏迷或譫妄，甚至引發肺炎、敗血症或腦膜炎等併發症，需及時接受抗生素治療。

依據台灣傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議，屬流行性腦脊髓膜炎感染高風險族群（如持續性補體缺損、脾臟功能缺損、人類免疫缺乏病毒感染者，或需前往流行地區者），可經醫師評估後自費接種疫苗。

曾梓展長示，民眾如出現疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師近期旅遊史及接觸史，以利診斷與治療，平時應避免長時間處於擁擠或通風不良場所，落實勤洗手及咳嗽禮節，必要時配戴口罩，以降低感染風險。

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