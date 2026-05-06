健康網》房仲子杰疑過勞猝逝 日工時16小時！醫：睡不夠傷身

知名房仲YouTuber子杰傳出睡夢中過世憾事。（翻攝自Youtube）

〔健康頻道／綜合報導〕YouTuber房仲子杰擁有1.8萬訂閱，可說是知名網紅，且據稱業績超群。然子杰驚傳近日於睡夢中離世，年紀未滿30歲。台北市立聯合醫院中興院區醫師姜冠宇認為，睡不夠引發的情緒性進食，造成體內發炎，成為慢性病年輕化之主因。

據報導，「國際超級房仲Zack」頻道在昨（5）日公告，子杰於近日睡夢中過世，坦言子杰是頂尖房仲，感嘆「為什麼這事講不聽呢？」。同時他在生前單日工作長達16小時，且預定於7日公開影片提到，他為了賣房於凌晨4點從基隆專程到新竹，在網咖睡覺。

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台北市立聯合醫院中興院區醫師姜冠宇在臉書粉專「姜冠宇醫師」表示，雖然過勞死的認定幾乎只有心血管疾病，但是他認為，健康定義的關鍵字是「平衡」。近年因職場生態轉變，工時可以開始無限被延長，越睡越少了。睡不夠，壓力開始大，人對於壓力應付最常見的就是吃，也就是所謂「情緒性進食」。這個高醣高油脂的代謝壓力就可怕了，人體內分泌因此雜亂，胰島素分泌加速衰退，你所有慢性病控制受到影響。

姜冠宇表示，體內都是偏發炎，往後還容易致癌，這個就是慢性病年輕化的原因。更別說那些有身心解離、憂鬱尋短，或是應變判斷出錯而出車禍的，都是過勞死所定義不到的狀況。

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