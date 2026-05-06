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健康 > 杏林動態

新光醫院24小時成功搶救8命 醫曝「救治心肌梗塞」3關鍵

2026/05/06 12:33

新光醫院團隊24小時成功搶救8名心肌梗塞患者。（記者侯家瑜攝）

新光醫院團隊24小時成功搶救8名心肌梗塞患者。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕台灣心臟疾病威脅持續攀升，已高居國人死因第2位。就在今（2026）年4月30日勞動節連假期間，新光醫院上演一場與死神搶命的24小時極限救援，成功挽回8名急性心肌梗塞（STEMI）患者性命，展現台灣急重症醫療實力。醫師也分享心肌梗塞救治的三大關鍵，第一是「及早介入」，把握黃金時間搶救心肌；第二是「強力降脂」，將低密度膽固醇（LDL-C），也就是俗稱的壞膽固醇，控制在安全範圍；第三是「長期追蹤」，維持健康生活與用藥順從性，才能真正降低復發風險。

新光醫院醫療團隊指出，當天24小時內接連收治8名急性心肌梗塞患者，平均每3小時就有1人送醫，甚至有2、3位病人同時送達，其中包含年僅49歲的壯年患者，還有3人到院前心肺功能停止（OHCA），情況相當危急。

院方緊急啟動「雙心導管團隊同步運作」、加護病房（ICU）分流控床，跨部門共20位人員，日夜接力搶救，最終8人全數存活且意識清醒，3位已經出院，創下亮眼紀錄。

心臟內科主任蔡適吉表示，搶救心肌梗塞的關鍵就在「時間」。這批患者平均D2W（到院至打通血管）時間為61.4分鐘，遠優於國際建議90分鐘標準，甚至有個案僅47分鐘就完成血管打通並成功置放支架。這樣的成果仰賴急診精準分流、心導管團隊即時到位，以及重症醫療系統無縫接軌，打造「綠色通道」快速救命。

為進一步縮短搶救時間，新光醫院也建立「跨院直通車」模式。蔡適吉說明，過去轉診常需經急診掛號與重複檢查，延誤寶貴時間，如今透過專屬通報系統，病患可在救護車抵達後直接進入心導管室，免去中間流程，治療後再直接送入加護病房，實現一條龍救治。

硬體設備也同步升級。新光醫院新大樓設置專用急救動線與「直達式電梯」，救護車可直接進入專屬通道，並快速送達5樓心導管室，過程不需停靠，大幅提升搶救效率。

蔡適吉分享案例，包括一名84歲男性在午夜發生心肌梗塞，從到院到血管打通僅23分鐘；另一名63歲女性更在17分鐘內完成血管重建，刷新院內紀錄。

心臟內科醫師鍾伯欣指出，此次收治患者中，有2名60多歲男性都有超過20年吸菸史，且LDL-C偏高。透過積極用藥，3天內即可將膽固醇降至原本的50%以下，顯示早期介入的重要性。

他強調，急性冠心症患者在恢復期，血脂控制是關鍵。依2026年最新國際指引，極高風險患者LDL-C應控制在55mg/dL以下，並至少降低50%，才能有效降低再次心肌梗塞與中風風險。

臨床案例中，64歲徐先生因下壁心肌梗塞就醫，LDL-C從155降至72mg/dL，降幅達53%；62歲吳先生前壁心肌梗塞，LDL-C從131降至64mg/dL，降幅達51%，皆成功穩定病情。

心血管疾病風險與膽固醇密切相關。蔡適吉指出，高風險族群包括男性45歲以上、女性55歲以上或停經後5年的女性，應定期檢查膽固醇，單靠飲食與運動僅能降低約10%至20%的膽固醇，約8成仍需仰賴藥物控制，形容降膽固醇藥物如同「長生不老藥」，有助延緩血管老化。

新大樓急救專用電梯縮短轉運時間。（新光醫院提供）

新大樓急救專用電梯縮短轉運時間。（新光醫院提供）

鍾伯欣補充，一般健檢LDL-C標準雖為130mg/dL，但對心臟病患者而言，只要偏高就可能增加風險。依美國心臟學會最新指引，若超過100mg/dL應進一步評估，有血管鈣化者需積極降至100以下；心肌梗塞後更應控制在55mg/dL以下。臨床上會採取積極治療策略，透過口服藥物搭配PCSK9抑制劑，在3天內快速降低LDL-C至理想範圍，目前患者中未見30天內再發心肌梗塞案例，顯示早期控脂對預後至關重要。

鍾伯欣提醒，心肌梗塞發生不只與寒冷有關，氣溫劇烈變化更是誘因之一。他提到這次醫院會一次湧入8名病患，是因為4月30日當天氣溫驟降，加上濕冷天氣，促使患者血管收縮、提高發病風險。

在症狀辨識上，若出現胸悶如重物壓胸，合併冒冷汗、頭暈或血壓下降，應高度懷疑心肌梗塞。鍾伯欣強調，切勿自行開車或搭車就醫，應立即撥打119，由救護人員提供即時處置，因有高達80%至90%患者可能出現致命性心律不整。

救護車直達導管室提升急救效率。（新光醫院提供）

救護車直達導管室提升急救效率。（新光醫院提供）

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