自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

竹市推「媽咪心晴包」 母嬰用品及產後照護服務

2026/05/06 11:56

新竹市府推媽咪心晴包，提供母嬰用品及產後多元照護服務。（市府提供）

新竹市府推媽咪心晴包，提供母嬰用品及產後多元照護服務。（市府提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市衛生局今（6）天推「祝你好孕2.0—媽咪心晴包」政策，在母親節5月10日啟動，市府把「祝你好孕」政策從備孕與生養，延伸到產後身心支持，透過媽咪心晴包、心理諮商與育兒資源整合，提供媽咪更多元照護體系，期成為新手爸媽最溫暖、最可靠的後盾。

衛生局表示，市府推動「祝你好孕」三部曲，建立從備孕、助孕到生養的支持體系。在備孕階段，市府推動凍卵補助，每人最高補助新臺幣3萬1000元；在生育支持方面，生育津貼已提高為每胎3萬元。如今再優化托育與照護服務，包括設置一區一定點臨托服務及好孕專車服務延伸到產後3個月。另到宅坐月子媒合平台也上線。

今天推出的「祝你好孕2.0—媽咪心晴包」計畫結合跨新竹縣市醫療院所的應援體系，在身體照護方面，提供備妥母嬰用品的「媽咪心晴包」，也提供2次免費的產後照護及「母乳支持團體」。在心理支持層面，推出「心晴諮商時光隧道」，凡生產1年內之新生兒父母任一方設籍竹市，每年每人可享有4次心理諮商服務補助。並開辦瑜伽、芳療與藝術的心晴工作坊。

同時編製「守護心晴每一刻 育見幸福指南」手冊，內容包括備孕到生養的完整資源，涵蓋生養津貼、好孕專車補助，以及產後的全方位身心照護；從到宅坐月子媒合、母乳支持團體，到幼兒發展篩檢資訊，並納入「心晴小測驗」，手冊會隨「媽咪心晴包」在合約醫療院所生產時直接發送，也可到三區衛生所領取。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中