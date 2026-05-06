竹市推「媽咪心晴包」 母嬰用品及產後照護服務

新竹市府推媽咪心晴包，提供母嬰用品及產後多元照護服務。（市府提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市衛生局今（6）天推「祝你好孕2.0—媽咪心晴包」政策，在母親節5月10日啟動，市府把「祝你好孕」政策從備孕與生養，延伸到產後身心支持，透過媽咪心晴包、心理諮商與育兒資源整合，提供媽咪更多元照護體系，期成為新手爸媽最溫暖、最可靠的後盾。

衛生局表示，市府推動「祝你好孕」三部曲，建立從備孕、助孕到生養的支持體系。在備孕階段，市府推動凍卵補助，每人最高補助新臺幣3萬1000元；在生育支持方面，生育津貼已提高為每胎3萬元。如今再優化托育與照護服務，包括設置一區一定點臨托服務及好孕專車服務延伸到產後3個月。另到宅坐月子媒合平台也上線。

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今天推出的「祝你好孕2.0—媽咪心晴包」計畫結合跨新竹縣市醫療院所的應援體系，在身體照護方面，提供備妥母嬰用品的「媽咪心晴包」，也提供2次免費的產後照護及「母乳支持團體」。在心理支持層面，推出「心晴諮商時光隧道」，凡生產1年內之新生兒父母任一方設籍竹市，每年每人可享有4次心理諮商服務補助。並開辦瑜伽、芳療與藝術的心晴工作坊。

同時編製「守護心晴每一刻 育見幸福指南」手冊，內容包括備孕到生養的完整資源，涵蓋生養津貼、好孕專車補助，以及產後的全方位身心照護；從到宅坐月子媒合、母乳支持團體，到幼兒發展篩檢資訊，並納入「心晴小測驗」，手冊會隨「媽咪心晴包」在合約醫療院所生產時直接發送，也可到三區衛生所領取。

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