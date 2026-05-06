高雄學霸患憂鬱症！光田醫院「大腦磁刺激」助攻 逆轉錄取多所名校

光田醫院神經醫學部楊鈞百部長透過重複經顱磁刺激（rTMS）的治療，顯著改善林同學的情緒調節能力。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕高三林姓男學生，受亞斯伯格症與重度憂鬱症困擾，雖在特定學術領域展現過人天賦，卻因課業壓力加上與同儕關係緊張，情緒崩潰甚至有輕生念頭，影響學業。光田醫院神經醫學部楊鈞百部長透過重複經顱磁刺激（rTMS）的自費治療，顯著改善林同學的情緒調節能力，助林同學重拾課業，順利錄取多所頂尖名校。

林同學家住高雄，因奶奶長期在楊鈞百門診治療，決定帶林同學從高雄北上前往光田醫院治療。楊鈞百指出，重度憂鬱症常伴隨大腦情緒調節區域的功能失調，這種生理層面的失衡，單靠意志力往往難以突破。針對傳統藥物治療效果不佳，或無法耐受藥物產生之嗜睡、反應遲鈍等副作用的患者，目前已有非侵入性的重複經顱磁刺激（rTMS）治療選擇。

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此治療透過高頻磁場感應產生微電流，直接作用於負責調節情緒的神經元，使大腦能在保持清醒的狀態下，逐步修復失衡的神經網絡。為了讓治療效果加乘，楊鈞百結合了神經修復營養支持，透過特定神經胜肽複合胺基酸的輔助，為大腦提供必要的修復養分，與rTMS產生相輔相成的作用，進一步強化腦部的抗壓韌性。此外，楊部長也建議重度憂鬱症患者在日常保健可額外補充高純度EPA魚油，輔助減輕腦部發炎反應、穩定情緒。

林同學在經過16次療程後，情緒與抗壓性出現了轉折性的進步，從最初因焦慮而恐懼考試，轉變為能穩定地面對各大學面試挑戰。最終憑藉優異表現，順利錄取多所頂尖名校。

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